كأس الرابطة الإنجليزية - شباك نظيفة للمرة الـ 16.. نيوكاسل ينتصر على ساوثامبتون

الأربعاء، 25 يناير 2023 - 00:45

كتب : FilGoal

جويلنتون - نيوكاسل

انتصر نيوكاسل على ساوثامبتون بنتيجة 1-0 في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية على ملعب سانت ماري.

ويلتقي الفريقان الأسبوع المقبل على ملعب سانت جيمس بارك معقل جيوش المدينة لحسم هوية المتأهل للنهائي.

في الدقيقة 39 سجل جولينتون هدفا ألغاه الحكم بداعي وجود لمسة يد.

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الشوط الثاني شهد هدفا للبرازيلي من صناعة البديل السويدي ألكسندر إيزاك في الدقيقة 73.

وبعد 3 دقائق ألغت تقنية الفيديو هدفا لأصحاب الأرض كان كفيلا بحسم التعادل بسبب لمسة يد.

وقبل 4 دقائق على نهاية اللقاء، أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية والطرد وجه داجي كيلتا كار مدافع ساوثامبتون ليكمل الفريق بـ 10 لاعبين حتى صافرة النهاية.

The match has ended for Duje Caleta-Car (Southampton) as he picks up his second yellow card and referee Stuart Attwell pulls out a red card!

وحافظ نيوكاسل على نظافة شباكه في 16 مباراة الموسم الحالي في جميع المسابقات كأكثر من حافظ على نظافة شباكه في الدوريات الخمس الكبرى.

ويلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل لحسم هوية المتأهل.

وفي نصف النهائي الثاني سيلتقي نونتجهام فورست مع مانشستر يونايتد في مساء الأربعاء.

نيوكاسل ساوثامبتون كأس الرابطة الإنجليزية
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