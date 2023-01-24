أسوأ بداية ميلادية منذ 2009.. الزمالك يتعثر للمرة السادسة ويخسر من غزل المحلة

حقق فريق الزمالك أسوأ بداية في سنة ميلادية لأول مرة منذ عام 2009 بعد التعثر في المباراة السادسة على التوالي بينهم خمس مباريات في الدوري.

وخسر الزمالك أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري.

وسجل جابرييل أوروك الهدف الأول للمحلة في الدقيقة الرابعة قبل أن يضيف أحمد النادري الهدف الثاني في الدقيقة 20، وقلص أحمد زيزو الفارق في الدقيقة 62 من ركلة جزاء.

ورفع غزل المحلة رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند 25 نقطة في المركز الخامس.

رقم لم يحدث منذ 2009

وحقق الزمالك أسوأ بداية لسنة ميلادية لأول مرة منذ عام 2009.

وكان الزمالك وقتها قد تعثر في أول ست مباريات له في 2009 وكانت جميع المباريات في مسابقة الدوري.

وخسر وقتها الزمالك في ثلاث مباريات وتعادل مثلهم.

بينما هذا العام 2023 تعثر الزمالك في ست مباريات متتالية بينهم خمسة لقاءات في مسابقة الدوري.

وخسر الزمالك في ثلاث مباريات في آخر خمس مباريات بالدوري بينما تعادل مرتين.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى خروج الزمالك من مسابقة كأس مصر عن نسخة الموسم الماضي بعد الخسارة من بيراميدز بركلات الترجيح.

رقم سلبي لأول مرة منذ 6 سنوات

تعثر الزمالك للمباراة الخامسة على التوالي في مسابقة الدوري هذا الموسم وهو رقم سلبي لم يتحقق منذ نسخة 2016 -2017.

وسقط الزمالك وقتها في خمس مباريات متتالية وكانت جميع المباريات بالهزيمة .

أما هذا الموسم فتعثر الزمالك في خمس مباريات بينهم تعادلين وثلاث هزائم.

وكان تعثر الزمالك المتتالي في الموسم الماضي كالآتي:

موسم 21-22: التعثر في 3 مباريات متتالية

موسم 20-21: مباراتان متتاليتان

موسم 19-20: ثلاث مباريات متتالية

موسم 18-19: ثلاث مباريات (تعادلات)

موسم 17-18: أربع مباريات (3 خسارة وتعادل)

موسم 16-17: خمس مباريات (خسارة)

وصف المباراة

بدأ اللقاء بهجمات متبادلة من الطرفين بحثا عن افتتاح التسجيل مبكرا.

وباغت أحمد زيزو دفاعات المحلة بتسديدة في الدقيقة الأولى ولكن مرت أعلى العارضة.

وعاود زيزو هجومه على دفاعات المحلة بتسديدة أخرى في الدقيقة الثانية ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لأحمد ميهوب.

وفي أولى هجمات غزل المحلة نجح صاحب الأرض في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الرابعة عن طريق جابرييل أوروك بعد تمريرة رائعة من أحمد النادري.

وكان أحمد النادري قد أرسل تمريرة سحرية من منتصف الملعب إلى أوروك الذي انفرد بمحمد عواد ووضعها أعلى حارس المرمى.

وسيطر الزمالك على الكرة عقب الهدف الأول من أجل إدراك التعادل مجددا.

ونجح المحلة في الدقيقة العشرين من جملة جماعية رائعة من تسجيل الهدف الثاني عن طريق أحمد النادري.

وتألق أحمد ميهوب حارس مرمى غزل المحلة في الدقيقة 30 أمام تسديدة إمام عاشور القوية.

ودفع جوسفالدو فيريرا بنبيل عماد دونجا بدلا من مصطفى الزناري في الدقيقة 36.

وباغت كريم مصطفى لاعب المحلة دفاعات الزمالك في الدقيقة 45 عكس سيطرة الأبيض ولكن مرت بجوار القائم.

وسجل مصطفى شلبي هدفا في الدقيقة 47 ولكن لم يحتسب عبد العزيز السيد حكم اللقاء الهدف بسبب التسلل.

وأهدر سيف الجزيري هدفا محققا في الدقيقة 49 وقبل نهاية الشوط الأول ولكن مرت بجوار القائم.

وفي الشوط الثاني أبلغ عبد العزيز السيد حكم اللقاء لاعبي الفريقين بتعطل تقنية الفيديو.

وشارك الثنائي محمد عبد الشافي وعمرو السيسي بدلا من الثنائي محمد أشرف روقا وعمر جابر في الدقيقة 59.

وهيمن الزمالك بسيطرة تامة على مجريات الشوط الثاني بحثا عن تقليص الفارق.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للزمالك في الدقيقة 61 بعد عرقلة سيف الجزيري داخل منطقة الجزاء.

وتألق ميهوب حارس مرمى غزل المحلة في الدقيقة 72 أمام تسديدة مصطفى شلبي.

واصل الزمالك ضغطه في الربع ساعة الأخيرة بحثا عن هدف التعادل وسط صمود من دفاعات غزل المحلة.

ويستضيف الزمالك فريق فيوتشر في المباراة المقبلة والمقرر لها يوم الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري.

أما غزل المحلة فيحل ضيفا على البنك الأهلي يوم الإثنين في نفس الجولة.

رقم النادري

نجح أحمد النادري في التسجيل وصناعة هدف لأول مرة في الدوري هذا الموسم.

وافتتح غزل المحلة التسجيل في الدقيقة الرابعة عن طريق جابرييل أوروك بعد صناعة مميزة من النادري.

وسجل النادري الهدف الثاني في الدقيقة 19 بعد تسديدة قوية في شباك محمد عواد.

ويعتبر رقم النادري هو أسرع مرة هذا الموسم يسكن فيها شباك الزمالك هدفين في مسابقة الدوري.

وتعتبر تلك هي المرة الأولى التي يسجل فيها النادري ويصنع في مباراة واحدة مع غزل المحلة.

عودة زيزو

عاد أحمد سيد زيزو للتسجيل مجددا بقميص الزمالك بعد غياب أربع مباريات.

وكان هدف زيزو الأخير بقميص الزمالك في الدوري عندما سجل ركلة جزاء في فوز الأبيض على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ورفع زيزو رصيده إلى ستة أهداف في مسابقة الدوري ليساهم في الهدف رقم 14 بقميص الأبيض هذا الموسم في الدوري.

ويعتبر هدف زيزو أمام غزل المحلة هو الأول له في عام 2023.

وسجل زيزو خمسة أهداف من ركلات جزاء هذا الموسم في فرق إليكت التشادي وفلامبو بطل بوروندي في دوري الأبطال وإنبي والإسماعيلي وغزل المحلة في الدوري.

بينما أهدر زيزو ركلتي جزاء أمام طلائع الجيش وحرس الحدود في الدوري هذا الموسم.