بعدما هز شباك الزمالك.. أوروك يساهم للمرة الخامسة في أهداف المحلة

الثلاثاء، 24 يناير 2023 - 17:21

كتب : FilGoal

جابريل أوروك - غزل المحلة - الدوري المصري

سجل اللاعب النيجيري جابريال أوروك هدفا في شباك الزمالك مع فريقه غزل المحلة خلال مباراة الفريقين في الدوري.

ويلعب غزل المحلة ضد الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري، وتقام المباراة بملعب الغزل.

ونجح أوروك في تسجيل هدف تقدم فريقه في الدقيقة 4 بعدما وضع الكرة من أعلى الحارس محمد عواد المتقدم خارج المرمى.

أخبار متعلقة:
محمد رضا رجل مباراة فيوتشر والمصري فيوتشر يستمر في حلقته المفرغة بالتعادل مع المصري عبد الفتاح لـ في الجول: بعيد تماما عن المشهد.. ولن أعمل في التحكيم المصري مجددا

ويعد هذا الهدف هو الثالث للجناح النيجيري مع غزل المحلة في الدوري هذا الموسم.

كما صنع من قبل هدفين مع المحلة في الدوري أيضا.

وانضم أوروك البالغ من العمر 21 عاما لصفوف غزل المحلة بداية الموسم الجاري قادما من نادي إنييمبا آبا النيجيري.

الزمالك غزل المحلة جابريال أوروك الدوري المصري
نرشح لكم
تشكيل العشري الأخير؟ حسام حسن يقود الهجوم وخماسي دفاعي أمام بيراميدز مباشر الدوري المصري - الأهلي ضد البنك الأهلي تقرير إماراتي: الوحدة ينهي إعارة أحمد رفعت لقيد ماتيوس بيريرا تعطل تقنية الفيديو في مباراة غزل المحلة والزمالك خبر في الجول - جلسة بين فاركو وإيهاب جلال للاتفاق على صيغة الرحيل تشكيل بيراميدز - لاكاي يقود الهجوم.. وغياب السعيد أمام سموحة كأس مصر - تأهل زد وبتروجت ودربي السويس في الدور الرابع.. وتوديع الجونة والقناة تشكيل البنك الأهلي - ناصر منسي يقود الهجوم أمام الأهلي.. وبامبو والصفقة الجديدة على الدكة
أخر الأخبار
تشكيل العشري الأخير؟ حسام حسن يقود الهجوم وخماسي دفاعي أمام بيراميدز 7 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - الأهلي ضد البنك الأهلي 24 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير إماراتي: الوحدة ينهي إعارة أحمد رفعت لقيد ماتيوس بيريرا 30 دقيقة | ميركاتو
تعطل تقنية الفيديو في مباراة غزل المحلة والزمالك 31 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - جلسة بين فاركو وإيهاب جلال للاتفاق على صيغة الرحيل 37 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل بيراميدز - لاكاي يقود الهجوم.. وغياب السعيد أمام سموحة 42 دقيقة | الكرة المصرية
كأس مصر - تأهل زد وبتروجت ودربي السويس في الدور الرابع.. وتوديع الجونة والقناة 51 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير سعودي: النصر يتفق مع مودريتش مقابل 40 مليون.. ودور رونالدو في الصفقة 52 دقيقة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. إثارة كبيرة 2 كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 3 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 4 مصدر من منظمة المنشطات لـ في الجول: تم أخذ عينات فتوح وعبد الله جمعة.. وهذا موقفنا من القمة