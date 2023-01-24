بعدما هز شباك الزمالك.. أوروك يساهم للمرة الخامسة في أهداف المحلة
الثلاثاء، 24 يناير 2023 - 17:21
كتب : FilGoal
سجل اللاعب النيجيري جابريال أوروك هدفا في شباك الزمالك مع فريقه غزل المحلة خلال مباراة الفريقين في الدوري.
جابرييل أوروك
النادي : غزل المحلة
ويلعب غزل المحلة ضد الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري، وتقام المباراة بملعب الغزل.
ونجح أوروك في تسجيل هدف تقدم فريقه في الدقيقة 4 بعدما وضع الكرة من أعلى الحارس محمد عواد المتقدم خارج المرمى.
ويعد هذا الهدف هو الثالث للجناح النيجيري مع غزل المحلة في الدوري هذا الموسم.
كما صنع من قبل هدفين مع المحلة في الدوري أيضا.
وانضم أوروك البالغ من العمر 21 عاما لصفوف غزل المحلة بداية الموسم الجاري قادما من نادي إنييمبا آبا النيجيري.
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