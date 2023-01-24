فيوتشر يستمر في حلقته المفرغة بالتعادل مع المصري

في فيلم 1000 مبروك للنجم أحمد حلمي كان البطل يستيقظ من النوم في كل يوم وهو يعيد نفس السيناريو حتى منتصف الليل، مع فيوتشر الأمر مشابه ولكن ما تتكرر هي نتائج الفريق الذي دخل في حلقة مفرغة.

للمرة الثالثة على التوالي تكررت نتائج فيوتشر بالتعادل بهدف لكل فريق بعد أن يفوز في المباراة السابقة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتعادل فيوتشر مع المصري بهدف لكل فريق على ملعب السويس الجديد في الجولة الـ 15 من الدوري المصري الممتاز.

الحلقة بدأت في الجولة العاشرة بعد الفوز على فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يتعادل مع سموحة بهدف لكل فريق، الأمر تكرر مرتين متتاليتين ضد سيراميكا كليوباترا وبيراميدز، ثم إنبي والمصري في المباراة الحالية.

سجل هدف فيوتشر محمد رضا "بوبو" بينما سجل مروان حمدي هدف المصري.

التعادل رفع رصيد فيوتشر للنقطة الـ 31 في المركز الثاني وبفارق ثلاثة نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة والذي سيلعب بعد قليل ضد البنك الأهلي، كما ارتفع رصيد المصري للنقطة الـ 20 في المركز الثامن

التشكيل

قاد مروان محسن هجوم فيوتشر بجانب علي زعزع ومحمد رضا بوبو، بينما بدأ أنتوني أكبوتو في التشكيل الأساسي للمصري للمباراة الثانية منذ انضمامه للفريق.

مروان محسن يقود هجوم فيوتشر بجانب بوبو وعبد الكبير، حسام حسن يبدأ بثلاثي في دفاع المصري ومروان حمدي يقود الهجوم 🔴🟢#في_الدوري pic.twitter.com/8cjJ2w55Cb — FilGoal (@FilGoal) January 24, 2023

أحداث المباراة

سيطر فيوتشر على المباراة مع بدايتها بشكل نسبي وشكل الخطورة الأولى في الدقيقة التاسعة عن طريق علي زعزع الذي استقبل عرضية بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن محمود جاد تألق في التصدي لها.

وفي الدقيقة الـ 30 أجرى المصري تبديلا اضطراريا بخروج أنتوني أكبوتو للإصابة ودخول عبد اللطيف جريندو بدلا منه.

وبعد دقيقتين فقط كاد المصري أن يفتتح التسجيل بأقدام مروان حمدي ولكن محمود عبد الرحيم جنش تألق وأمسك بالكرة بثبات.

وبعد بداية الشوط الثاني بأربع دقائق تقدم فيوتشر بالهدف الأول عن طريق محمد رضا "بوبو" بعد تمريرة من مروان محسن داخل منطقة الجزاء ليستلم ويسدد الكرة في المرمى.

وفي الدقيقة الـ 58 اشتبهت تقنية الفيديو بوجود ركلة جزاء للمصري بعد التحام بينه وبين جوزيف لاعب فيوتشر ولكن الحكم هشام الفلال أمر باستئناف اللعب.

وبعد دقيقة واحدة تعادل المصري عن طريق مروان حمدي برأسية بعد عرضية من إلياس الجلاسي من ركلة حرة مباشرة.

وكاد البديل عمر السعيد أن يتضيف الهدف الثاني لفيوتشر برأسية في الدقيقة الـ 84 ولكن كرته مرت بجوار المرمى.

وتعرض محمود عبد الرحيم جنش للإصابة بشد في العضلة الخلفية في الدقيقة الـ 90 ليستبدل ويحل محمود حمدي بدلا منه.

وفي الدقيقة الـ 95 كاد ناصر ماهر أن يسجل هدف الفوز بعد عمل فردي رائع وتسديدة وسدد بقوة من خارج منطقة الجزاء لتمر الكرة بجوار المرمة مباشرة.

وسيلعب المصري مباراته المقبلة ضد فاركو على استاد الجيش الجديد، بينما سيحل فيوتشر ضيفا على الزمالك على استاد القاهرة.