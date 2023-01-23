تقرير: تشيلسي يراقب ثلاثة لاعبين جدد للتعاقد معهم

الإثنين، 23 يناير 2023 - 22:49

كتب : FilGoal

لوجو تشيلسي

يضع تشيلسي ثلاثة لاعبين جدد كأهداف تتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات شتوية الحالية.

أمادو أونانا

النادي : إيفرتون

أنتوني جوردون

النادي : إيفرتون

إيفرتون
تشيلسي

وفقا لشبكة فوتبول لندن فإن تشيلسي يرغب في التعاقد مع مالو جوستو ظهير أيمن ليون الفرنسي.

صفقة جوستو قد تتم لتعويض غياب ريس جيمس المتكرر بسبب الإصابة ولعدم وجود بديل بنفس إمكانياته.

أخبار متعلقة:
إقالة لامبارد من تدريب إيفرتون.. وثنائي مؤقت خلفا له السكة الحديد: أمير عزمي مجاهد تعرض لوعكة صحية ولن يقود الفريق ضد وادي دجلة الأولى للأبيض.. عبد العزيز السيد حكما لمباراة غزل المحلة والزمالك أحمد الغندور حكما لمباراة الأهلي والبنك

وفقا للشبكة فإن تشيلسي قد بدأ بالفعل في في إجراء محادثات أولية مع ليون من أجل التعاقد مع اللاعب.

صاحب الـ 19 عاما حجز مكانه الأساسي في ليون منذ بداية الموسم الحالي بعد انضمام لي ديبوي لجالاتاسراي.

وشارك جوستو مع ليون من بداية الموسم في 15 مباراة وصنع خلالهم هدفا واحدا.

وكشفت صحيفة تيليجراف عن رغبة تشيلسي في التعاقد أيضا مع ثنائي إيفرتون أمادو أونانا وأنتوني جوردون.

أونانا انضم لإيفرتون في بداية الموسم الحالي قادما من ليل الفرنسي وفرصة رحيله عن الفريق كبيرة في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها.

فرصة رحيل جوردون خلال فترة الانتقالات الحالية أيضا كبيرة جدا في ظل وجود اهتمام من جانب تشيلسي ونيوكاسل.

ويعتمد تشيلسي في مفاوضاته مع الفريق على إقالة فرانك لامبارد الذي رحل صباح اليوم من الفريق.

أونانا شارك مع إيفرتون في 20 مباراة وسجل خلالهم هدف وصنع آخر، بينما شارك جوردون في 18 مباراة سجل خلالهم ثلاثة أهداف.

ونجح تشيلسي خلال فترة الانتقالات الحالية في التعاقد مع كل من ميخايلو مودريك وبينوا بادياشيل ونوني مادويكي وجواو فيليكس ودافيد فوفانا.

أنتوني جوردون أمادو أونانا تشيلسي مالو جوستو
نرشح لكم
إقالة لامبارد من تدريب إيفرتون.. وثنائي مؤقت خلفا له أرسنال يضم جاكوب كيفيور من سبيزيا مانشستر سيتي يضم ماكسيمو بيروني سكاي: إقالة لامبارد من تدريب إيفرتون جوارديولا يطالب جماهير سيتي باطلاق صافرات الاستهجان ضد اللاعبين بدلا من الصمت أليسون: علينا استغلال هذا الأسبوع بالشكل الأمثل لاعب سيتي: هالاند سجل في نصف موسم أكثر مما سجلت طوال مسيرتي جوارديولا: هالاند يعيش الـ24 ساعة من أجل شغفه وحبه لكرة القدم
أخر الأخبار
كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 16 دقيقة | رياضات أخرى
كرة يد - مصر تخسر أمام الدنمارك في ختام الدور الرئيسي.. ويواجه السويد في ربع النهائي 19 دقيقة | رياضات أخرى
تقرير: تشيلسي يراقب ثلاثة لاعبين جدد للتعاقد معهم 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إقالة لامبارد من تدريب إيفرتون.. وثنائي مؤقت خلفا له 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
السكة الحديد: أمير عزمي مجاهد تعرض لوعكة صحية ولن يقود الفريق ضد وادي دجلة ساعة | الكرة المصرية
الأولى للأبيض.. عبد العزيز السيد حكما لمباراة غزل المحلة والزمالك ساعة | الكرة المصرية
أحمد الغندور حكما لمباراة الأهلي والبنك ساعة | الكرة المصرية
أحمد هاني رجل مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. إثارة كبيرة 2 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 3 مصدر من منظمة المنشطات لـ في الجول: تم أخذ عينات فتوح وعبد الله جمعة.. وهذا موقفنا من القمة 4 بطولة العالم لكرة اليد - الصدارة مصرية.. الدنمارك تتعثر بتعادل مع كرواتيا