تقرير: تشيلسي يراقب ثلاثة لاعبين جدد للتعاقد معهم

يضع تشيلسي ثلاثة لاعبين جدد كأهداف تتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات شتوية الحالية.

وفقا لشبكة فوتبول لندن فإن تشيلسي يرغب في التعاقد مع مالو جوستو ظهير أيمن ليون الفرنسي.

صفقة جوستو قد تتم لتعويض غياب ريس جيمس المتكرر بسبب الإصابة ولعدم وجود بديل بنفس إمكانياته.

وفقا للشبكة فإن تشيلسي قد بدأ بالفعل في في إجراء محادثات أولية مع ليون من أجل التعاقد مع اللاعب.

صاحب الـ 19 عاما حجز مكانه الأساسي في ليون منذ بداية الموسم الحالي بعد انضمام لي ديبوي لجالاتاسراي.

وشارك جوستو مع ليون من بداية الموسم في 15 مباراة وصنع خلالهم هدفا واحدا.

وكشفت صحيفة تيليجراف عن رغبة تشيلسي في التعاقد أيضا مع ثنائي إيفرتون أمادو أونانا وأنتوني جوردون.

أونانا انضم لإيفرتون في بداية الموسم الحالي قادما من ليل الفرنسي وفرصة رحيله عن الفريق كبيرة في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها.

فرصة رحيل جوردون خلال فترة الانتقالات الحالية أيضا كبيرة جدا في ظل وجود اهتمام من جانب تشيلسي ونيوكاسل.

ويعتمد تشيلسي في مفاوضاته مع الفريق على إقالة فرانك لامبارد الذي رحل صباح اليوم من الفريق.

أونانا شارك مع إيفرتون في 20 مباراة وسجل خلالهم هدف وصنع آخر، بينما شارك جوردون في 18 مباراة سجل خلالهم ثلاثة أهداف.

ونجح تشيلسي خلال فترة الانتقالات الحالية في التعاقد مع كل من ميخايلو مودريك وبينوا بادياشيل ونوني مادويكي وجواو فيليكس ودافيد فوفانا.