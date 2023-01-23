إقالة لامبارد من تدريب إيفرتون.. وثنائي مؤقت خلفا له

أعلن نادي إيفرتون إقالة فرانك لامبارد من تدريب الفريق بشكل رسمي.

كما أكد النادي في بيانه الرسمي تعيين الثنائي بول تايت ولايتون باينز بشكل مؤقت خلفا له لحين التعاقد مع المدير الفني الجديد.

ويحتل إيفرتون المركز الـ19 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة بالتساوي مع ساوثامبتون صاحب المركز الأخيرة.

ولم يحقق إيفرتون سوى 3 انتصارات في الدوري هذا الموسم من أصل 20 مباراة.

وتولى لامبارد تدريب إيفرتون في شهر فبراير من عام 2022 الماضي.

وخلال هذه الفترة قاد الفريق الأزرق في 44 مباراة، حقق خلالها الفوز 12 مرة، وتعادل 8 مرات وخسر 24 مرة.