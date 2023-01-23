السكة الحديد: أمير عزمي مجاهد تعرض لوعكة صحية ولن يقود الفريق ضد وادي دجلة

الإثنين، 23 يناير 2023 - 22:11

كتب : FilGoal

أمير عزمي مدرب السكة الحديد

كشف وليد أنور مدير الكرة بنادي السكة الحديد عن تعرض أمير عزمي مجاهد مدرب الفريق لوعكة صحية ستجعله يغيب عن مواجهة وادي دجلة.

ويلتقي السكة الحديد مع وادي دجلة غدا الثلاثاء في الدور الثالث من كأس مصر.

وقال أنور عبر موقع النادي الرسمي: " أمير عزمي مجاهد تعرض لأزمة صحية خلال الأيام الماضية ولم يحضر مران الفريق خلال الفترة السابقة".

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وتابع "أمير شعر بتعب شديد بالأمس ونقل إلى أحد المستشفيات المهندسين لإجراء بعص الفحوصات الطبية للاطمئنان على صحته".

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وأضاف "محمد جودة المدرب العام وتامر رياض المدرب المساعد سيقودان الفريق غدا في مباراة وادي دجلة في الدور الثالث من بطولة كأس مصر".

وأتم"الفريق دخل في معسكر مغلق استعدادا لمباراة الكأس وأطالب اللاعبين بتحقيق الفوز خاصة وأن مباراة وادي دجلة تعتبر من أهم مباريات الفريق في افتتاح الكأس".

السكة الحديد كأس مصر أمير عزمي مجاهد
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