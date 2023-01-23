أرسنال يضم جاكوب كيفيور من سبيزيا

أعلن أرسنال تعاقده مع المدافع البولندي جاكوب كيفيور قادما من نادي سبيزيا الإيطالي.

وبحسب التقارير، فإن الصفقة ستكلف أرسنال 25 مليون يورو مع الإضافات.

وسيرتدي كيفيور الرقم 15 مع أرسنال، وانضم للفريق بعقد طويل الأمد.

ولعب ابن الـ22 عاما تسع مباريات مع منتخب بولندا وتواجد بشكل أساسي مع المنتخب في كأس العالم الأخير في قطر.

The Arsenal family continues to grow 🇵🇱 pic.twitter.com/ka6K70Sw8k — Arsenal (@Arsenal) January 23, 2023

وقال المدير الرياضي إيدو في تصريحات للموقع الرسمي: "نحن سعداء لإتمام التعاقد. جاكوب موهبة شابة كنا نراقبها منذ فترة حتى الآن. نتطلع جميعا الآن إلى العمل معه ورؤية تطوره المستمر معنا. نرحب بجاكوب في أرسنال".

ومن جانبه، قال المدير ميكيل أرتيتا: "من الرائع أن ينضم جاكوب إلينا. إنه مدافع شاب متعدد المواهب أظهر إمكانات وصفات هائلة مع سبيزيا وكذلك على المستوى الدولي مع بولندا".

وأتم "جاكوب لاعب سيمنحنا القوة والجودة لوحدتنا الدفاعية. نرحب بجاكوب وعائلته في آرسنال ونتطلع إلى العمل معه".

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة بعد 19 مباراة.