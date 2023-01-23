سكاي: إقالة لامبارد من تدريب إيفرتون

قرر نادي إيفرتون إقالة فرانك لامبارد رسميا من تدريب الفريق الأزرق.

وكشفت شبكة أخبار "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن إيفرتون قرر إقالة لامبارد، وأن القرار الرسمي سيتم الإعلان عنه خلال ساعات.

ويحتل إيفرتون المركز الـ19 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة بالتساوي مع ساوثامبتون صاحب المركز الأخيرة.

ولم يحقق إيفرتون سوى 3 انتصارات في الدوري هذا الموسم من أصل 20 مباراة.

وتولى لامبارد تدريب إيفرتون في شهر فبراير من عام 2022 الماضي.

وخلال هذه الفترة قاد الفريق الأزرق في 44 مباراة، حقق خلالها الفوز 12 مرة، وتعادل 8 مرات وخسر 24 مرة.