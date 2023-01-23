أحمد فؤاد رجل مباراة إنبي وفاركو

الإثنين، 23 يناير 2023 - 18:01

كتب : FilGoal

أحمد فؤاد لاعب فاركو

حصل أحمد فؤاد لاعب وسط فاركو على جائزة رجل مباراة فريقه أمام إنبي.

وخسر فاركو أمام إنبي بهدف دون رد في الجولة 15 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وتجمّد رصيد فاركو عند 13 نقطة في المركز 13، بفارق الأهداف عن الداخلية وإنبي.

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ولعب أحمد فؤاد 88 دقيقة في المباراة وكان له 44 تمريرة منها 34 بشكل صحيح بنسبة نجاح 77%.

ولمس أحمد فؤاد الكرة 57 مرة، وصنع فرصة واحدة مؤكدة للتسجيل.

واستعاد الكرة 5 مرات، وأبعد الكرة من مناطق الخطورة مرة واحدة، وفاز بالالتحامات الهوائية مرتين.

كما سدد مرة واحدة على مرمى إنبي.

إنبي فاركو أحمد فؤاد الدوري المصري
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