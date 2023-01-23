في الـ+99.. إنبي يقهر فاركو ويغادر مراكز الهبوط مؤقتا

فاز إنبي على مضيفه فاركو بهدف دون رد في استاد برج العرب بالجولة 15 للدوري المصري.

ليرفع إنبي رصيده إلى 13 نقطة في المركز 15 ويغادر مراكز الهبوط مؤقتًا.

فيما تجمّد رصيد فاركو عند 13 نقطة في المركز 13، بفارق الأهداف عن الداخلية وإنبي.

لتتواصل نتائج فاركو السيئة، إذ فاز مرة وحيدة في آخر 13 مباراة خاضها.

كما لم يحقق المدرب إيهاب جلال إلا فوز وحيد في 8 مباريات على رأس القيادة الفنية لـ فاركو.

وأنهى إنبي سلسلة 4 مباريات متتالية دون فوز، إذ انتصر لأول مرة منذ فوزه على الاتحاد السكندري يوم 2 يناير.

وحقق إنبي فوزه الأول تاريخيًا على فاركو في الدوري المصري بعد أن خسر أمامه ذهابًا وإيابًا الموسم الماضي.

بينما توقف رصيد انتصارات إيهاب جلال أمام إنبي عند 3 مقابل 5 هزائم و6 تعادلات.

في المقابل فاز طلعت يوسف على إيهاب جلال للمرة السادسة، في مقابل 4 انتصارات لـ جلال.

وخرج طلعت يوسف فائزًا في مباراته الأولى بمسيرته التدريبية أمام فاركو.

شريف أساسي لفترة قصيرة

عاد أحمد شريف للمشاركة في خط هجوم فاركو، مع إبقاء شكري نجيب على مقاعد البدلاء.

في المقابل دفع طلعت يوسف بالثنائي علي فوزي وأحمد عيد معًا في تشكيل إنبي.

شوط هادئ

فاركو حاول التقدم في النتيجة بعد مرور 7 دقائق من ركلة حرة مباشرة نفذها عمرو جمال، لكن مهاجم الأهلي الأسبق نفذها أعلى العارضة.

إيهاب جلال اضطر لاستهلاك تغييره الأول في الدقيقة 11 عندما أصيب لاعبه أحمد شريف، ليعوضه بـ شكري نجيب.

التهديد حدث مجددا بواسطة عمرو جمال بعد تحرك رائع من محمود حمادة الذي هيأ الكرة بالرأس لزميله القادم من الخلف، لكن جمال سدد أعلى العارضة في الدقيقة 19.

أخطر فرص الشوط الأول كانت من نصيب الظهير الايسر جابر كامل لكن تسديدته الأرضية القوية في الدقيقة 30 جاورت قائم مرمى إنبي بقليل.

بين الشوطين لم يعد جابر كامل لأرض الملعب، وعوضه عزمي غومة في التغيير الثاني لـ إيهاب جلال.

فاركو هدد من جديد في الدقيقة 66 بواسطة أحمد البحراوي، لكن تدخل أحمد أمين قفة لاعب إنبي في اللحظة الأخيرة أنقذ الموقف إلى ركلة ركنية.

طلعت يوسف تدخل بعدها وأجرى تغييرين في الدقيقة 70 بإقحام الثنائي عماد ميهوب وأحمد العجوز بدلا من مصطفى دويدار وأحمد يوسف.

في المقابل غادر البحراوي مصابا في صفوف فاركو، وعوضه ياسين مرعي بالدقيقة 74.

أخطر فرص إنبي جاءت أخيرًا في الدقيقة 79 بانطلاقة من علي فوزي الذي سدد بقوة أعلى عارضة فاركو بغرابة مهدرًا التقدم على البترولي.

الإصابات تواصلت، فخرج خالد رضا لاعب إنبي محمولا على محفة، وعوضه محمد حامد إضراريًا.

انتصار قاتل

الفريقان حاولا خطف المباراة في اللحظات الأخيرة، فأطلق محمد حمدي تسديدة صاروخية رائعة في الدقيقة 88 تصدى لها محمود السيد.

ليرد عليه شكري نجيب بتسديدة أرضية جاورت قائم إنبي بقليل في الدقيقة 90.

الحكم احتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع، كانت كافية لـ إنبي حتى ينجز المهمة متأخرًا للغاية.

البديل عماد ميهوب سقط داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، وسط مطالبات شرسة بمخالفة.

ليراجع الحكم الشاشة الجانبية للملعب ويحتسب ركلة جزاء لـ إنبي في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

المخضرم علي فوزي انبرى للمهمة الصعبة، وسجل هدف الانتصار بنجاح في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف في المسابقة هذا الموسم، ويسجل للمباراة الثانية على التوالي.