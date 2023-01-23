جوارديولا يطالب جماهير سيتي باطلاق صافرات الاستهجان ضد اللاعبين بدلا من الصمت

الإثنين، 23 يناير 2023 - 16:42

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

يرى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن جماهير ملعب الاتحاد عليها إطلاق صافرات الاستهجان ضد اللاعبين لتحفيزهم بدلا من الصمت الذي يخيم على الأجواء في بعض الاحيان.

ولعب الفريق السماوي على ملعبه في المباراتين الأخيرتين بالدوري وحقق فوزا مثيرا على توتنام بنتيجة 4-2، ثم اكتسح ولفرهامبتون بثلاثية نظيفة.

وقال جوارديولا في تصريحات للصحفيين: "بالتأكيد الأجواء الجماهيرية في ملعب الاتحاد جيدة للغاية، لكني أفضل أن تطلق الجماهير صيحات الاستهجان على عدم قول أي شيء".

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وأضاف "أحيانا لا نلعب بشكل جيد، وعندما يحدث ذلك أريد من المشجعين أن يطالبونا بأقصى ما لدينا".

وأردف "عندما يكونون بهذه الطاقة، يشعر اللاعبون بها، وأنا أشعر بها، ويشعر بها الجميع، ونكون أقوى حين نتحد".

وواصل "الجماهير تأتي لملعب الاتحاد للاستمتاع. وفي السنوات الماضية كان الأمر ممتعًا للغاية، لذا دعونا نفعل ذلك باستمرار".

ويستعد سيتي لاستقبال أرسنال في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الجمعة المقبل على ملعب الاتحاد.

بيب جوارديولا مانشستر سيتي
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