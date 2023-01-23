اتحاد الكرة يعلن استقبال شكوتين من الزمالك والأهلي.. وتحويلهما إلى لجنة الانضباط

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استقباله لشكوتين من الزمالك والأهلي عقب مباراة القمة الأخيرة وتم تحويل الشكوتين إلى لجنة الانضباط.

وكان الأهلي قد أعلن صباح اليوم الإثنين عن تقديم ثلاث شكاوى إلى كل من اتحاد الكرة ورابطة الأندية ولجنة الانضباط ضد رئيس الزمالك بسبب ما وصفه بيان الأهلي بتجاوزات وتنمر وتحقير من محمود عبد المنعم كهربا وتجاوزات ضد النادي الأهلي ومجلس إدارته.

بينما أعلن نادي الزمالك أمس الأحد عن التقدم بشكوى ضد كهربا بسبب مشاركته رغم الإيقاف بالإضافة إلى ما وصفه رئيس الزمالك بتجاوزات من اللاعب ضد جماهير الزمالك.

وكشف الاتحاد المصري عن تلقي شكوى من نادي الزمالك ضد محمود كهربا بسبب مشاركته في هتافات مسيئة لنادي الزمالك عقب مباراة الفريق.

كما استقبل الاتحاد شكوى من النادي الأهلي ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك بسبب تصريحات مسيئة تجاه كهربا وتم تحويل الشكوتين إلى لجنة الانضباط.

وكان الأهلي قد أعلن رسميا تقدمه بثلاث شكاوى ضد رئيس نادي الزمالك. (من هنا)

وسجل محمود كهربا هدفا في فوز الأهلي بثلاثة أهداف على الزمالك ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وينفرد الأهلي بصدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة وبفارق أربع نقاط عن فيوتشر أقرب ملاحقيه.

أما الزمالك فيتواجد في المركز الخامس برصيد 26 نقطة عقب مرور 14 جولة.