حكم ليبي لمواجهة بيراميدز ضد الجيش الملكي في الكونفدرالية

الإثنين، 23 يناير 2023 - 16:21

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي بيراميدز بهدف إسلام عيسى

تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بتحديد موعد وحكام مباراة الفريق ضد الجيش الملكي المغربي في الكونفدرالية.

ويستضيف بيراميدز فريق الجيش الملكي المغربي يوم 12 من شهر فبراير المقبل في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم من دولة ليبيا بقيادة معتز إبراهيم ويعاونه عيسى عطية المساعد الأول ووحيد الجاهوي المساعد الثاني وعبد الواحد حرويدة الحكم الرابع.

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ويراقب المباراة، محمد أحمد سليمان من دولة السودان، ويراقب الحكام والدابات كوسوال من تشاد، والمنسق العام فيكتور لوال من جنوب أفريقيا، والمنسق الأمني راشيد مدجيبا من الجزائر.

ومن المقرر أن يقام اللقاء في تمام التاسعة مساء يوم الأحد 12 فبراير.

وأدار معتز إبراهيم مواجهة بين ريال باماكو ورويال ليوبارد في الدور التمهيدي من بطولة الكونفدرالية.

ويلعب فريق بيراميدز في المجموعة الثالثة رفقة أندية الجيش الملكي وفيوتشر وكارا التوجولي.

ولم يسبق للحكم الليبي إدارة أي مباراة للفريقين من قبل.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في مسابقة الدوري المصري برصيد 27 نقطة وبفارق سبع نقاط عن الأهلي المتصدر.

ويحل بيراميدز ضيفا على سموحة غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري.

الكونفدرالية بيراميدز الجيش الملكي
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