أليسون: علينا استغلال هذا الأسبوع بالشكل الأمثل

الإثنين، 23 يناير 2023 - 15:27

كتب : FilGoal

أليسون بيكر، وروبيرتو فيرمينو، وتياجو، وأليكساندر أرنولد

يتمنى أليسون بيكر حارس ليفربول أن يستفيد فريقه من عدم اللعب لمدة أسبوع كامل لمحاولة العودة للمستويات المميزة التي غابت عن الحمر في الفترة الأخيرة.

ليفربول تعادل مع تشيلسي يوم السبت في الدوري الإنجليزي بلا أهداف، ويحل ضيفا على برايتون يوم الأحد المقبل في مواجهة الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال أليسون لموقع ناديه: "فارق الأسبوع بين المباراتين جيد بالنسبة لنا. ليس من السهل أن يكون لديك وقت للتدرب بلا مباريات".

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وأضاف "في ظل ضغط المباريات يكون علينا الراحة فقط والاستعداد للمباراة التالية، ولا يمكننا التركيز على تحسين الأمور الفنية".

وتابع "الآن لدينا أسبوع وأعتقد أنه سيكون كافيا وسيمنحنا الوقت الذي نحتاجه لتحسين بعض الأمور، ولذلك علينا استغلاله على النحو الأمثل".

وأتم "كان هناك بعض الأشياء الإيجابية في التعادل مع تشيلسي مثل الخروج بشباك نظيفة. يعلم الجميع الوضع الذي نحن فيه، وعلينا أن نعيد بناء الثقة، الطريقة التي دافعنا بها تظهر أننا نسير في الاتجاه الصحيح".

ويحتل ليفربول المركز التاسع في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، بفارق 21 نقطة عن أرسنال المتصدر.

ليفربول أليسون بيكر
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