التشكيل - غياب ديلسون عن أسوان.. وثنائي هجومي لـ الإسماعيلي

الإثنين، 23 يناير 2023 - 13:55

كتب : FilGoal

ديلسون - أسوان - الزمالك

يغيب ديلسون كاموني مهاجم أسوان عن تشكيل الفريق أمام الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري.

ويستضيف أسوان فريق الإسماعيلي في الثالثة إلا ربع من عصر اليوم الإثنين.

بينما دفع أحمد حسام ميدو بالثنائي الهجومي ياو أنور وفراس شواط.

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وجاء تشكيل أسوان كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: ميدو مصطفى - أحمد فتحي كاستيلو - محمد عطوة - علي فتحي

الوسط: رافائيل أياجوا - عماد فتحي - أحمد بلحاج - محمود صلاح.

الهجوم: باي كامارا - محمد ناجي جدو.

دكة البدلاء: خالد وليد - أحمد سيد دحروج - علاء سلامة - محمد حمدي زكي - مصطفى عبد الرسول - الحسيني سمير - إسلام جمال - أحمد حمودي - بلال السيدظ.

بينما تشكيل الإسماعيلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: محمد دسوقي - محمد هاشم - عماد حمدي - باهر المحمدي - كريم عرفات.

الوسط: محمد حسن - عمر الوحش - محمد الشامي.

الهجوم: ياو أنور - فراس شواط.

دكة البدلاء: محمد كوكو - محمد نصر - إياد العسقلاني - محمد بيومي - مصطفى فارس - محمد عبد السميع - عمر الساعي - أحمد مدبولي - باسم مرسي.

ويحتل أسوان المركز التاسع برصيد 17 نقطة ولم ينجح الفريق في تحقيق الفوز بآخر ثلاث مباريات.

أما الإسماعيلي فيتذيل الترتيب برصيد 8 نقاط ولم ينجح الدراويش في تحقيق سوى انتصار وحيد في المسابقة.

الدوري المصري أسوان الإسماعيلي ديلسون كاموني
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