جوارديولا: هالاند يعيش الـ24 ساعة من أجل شغفه وحبه لكرة القدم

أسهب بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي في الإشادة بمهاجمه المتألق إرلينج هالاند بعدما سجل ثلاثة أهداف في شباك ولفرهامبتون.

الذئب حيوان مفترس يأكل ضحاياه ولكن في مواجهة مانشستر سيتي كان الآمر مختلفا لأن إيرلنج هالاند هو من افترس ذئاب ولفرهامبتون بهاتريك ليقود فريقه للفوز 3-0 في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أرقام هالاند لا تصدق، هو يعيش 24 ساعة من أجل شغفه وحبه لكرة القدم، إنه لا يشعر بالتوتر عندما تسير الأمور على ما يرام أو تسوء".

وأضاف "هالاند ليس اللاعب الذي يستلم الكرة على بعد 10 أمتار من منطقة الجزاء، هذه ليست قدراته، هو يستلم الكرة بعد التمريرات التي يقوم بها زملاؤه الرائعون في الفريق".

وتابع "لم يسجل إيرلينج في مباراة ليفربول في مباراة الدرع الخيرية، وهذا أثار الجدل قبل أيام من مواجهة وست هام يونايتد في بداية الدوري، وقال البعض إنه لن يتأقلم في الدوري الإنجليزي".

وأتم "عندما أحرز هالاند العديد من الأهداف أصبح الحل وكل شيء في الفريق وعندما لا يفعل ذلك أصبح المشكلة، لكننا نعلم إمكاناته، لا يمكننا أن نعتمد عليه كمهاجم وهمي، نحضر بعض الهجمات له وهذا نفعله بشكل جيد".

وسجل هالاند ثلاثية مانشستر سيتي في المباراة ليصل للهدف رقم 25 في الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي.

متخطيا عدد أهداف اللاعب هداف الدوري الإنجليزي في كل موسم خلال المواسم الأربعة الماضية.

وكان آخر لاعب سجل أهدافا أكثر من هالاند في موسم واحد بالدوري الإنجليزي هو محمد صلاح عندما سجل 32 هدفا في موسم 2017-2018.

كما وصل هالاند للهاتريك رقم 4 في موسم واحد خلال الدوري الإنجليزي.

ويتفوق عليه فقط آلان شيرار نجم نيوكاسل يونايتد السابق الذي سجل 5 "هاتريك" في موسم واحد في موسم 1995-1996.

ويتعادل مع هاري كين الذي سجل 4 "هاتريك" في موسم 2017-2018.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة الـ 45 في المركز الثاتي بفارق نقطتين عن أرسنال صاحب الصدارة والذي خاض مباراتين أقل، بينما توقف رصيد ولفرهامبتون عند النقطة الـ 17 في المركز الـ 17.

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