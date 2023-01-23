مدافع ليفربول: سنعود إلى سابق عهدنا

الإثنين، 23 يناير 2023 - 11:44

كتب : FilGoal

لاعبو ليفربول يحتفلون بالهدف أمام بورنموث

يؤمن ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول بإمكانية استفاقة فريقه هذا الموسم بعد المستويات المتذبذبة التي يقدمها.

وتعادل ليفربول دون أهداف مع تشيلسي في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ21 من المسابقة، وواصل نتائجه المهتزة هذا الموسم.

وقال ترينت في تصريحات نشرتها جريدة ليفربول إيكو: "عندما تكون في ناد كبير مثل ليفربول، سيقول الناس إنه موسم سيئ، لكننا نعلم أننا محاطون بفرق عالية الجودة تنافسنا".

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وأضاف "الدوري الإنجليزي يتحسن كل عام. لذا فالأمر أصعب بكثير مما كان عليه، حتى قبل بضع سنوات".

ويحتل ليفربول المركز التاسع في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، بفارق 21 نقطة عن أرسنال المتصدر.

وتابع "يتوقع الناس منا أن نكون رائعين كل موسم ولا نتوقف عن التألق، بالطبع لسنا سعداء بمستوانا هذا الموسم كثيرًا حتى الآن ولكن لا يزال هناك وقت طويل. لن نستسلم".

وأتم "سيأتي الوقت الذي تستقر فيه الأمور وسنعود إلى سابق عهدنا، فقط علينا العودة إلى الأساسيات وإيجاد المشكلات ومحاولة حلها واستخدامها كحافز إيجابي".

أمام تشيلسي، تمكن ليفربول من الحفاظ على نظافة شباكه لأول مرة منذ 8 مباريات بالتعادل سلبيا أمام تشيلسي.

تعادلُ لم يعد بالنفع على أي من الفريقين الذين يمران بأزمة نتائج سلبية خلال الموسم الحالي.

وخاض يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول المباراة الـ1000 في مسيرته التدريبة سواء مع ليفربول أو ماينز أو بوروسيا دورتموند.

ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد
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