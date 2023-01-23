ليزامل أحمد رفعت.. الهلال يعلن انتقال بيريرا إلى الوحدة حتى نهاية الموسم

الإثنين، 23 يناير 2023 - 11:28

كتب : FilGoal

ماتيوس بيريرا - الهلال السعودي

أعلن نادي الهلال السعودي انتقال البرازيلي ماتيوس بيريرا صانع ألعاب الفريق إلى الوحدة الإماراتي على سبيل الإعارة.

وكشف النادي السعودي عن انتقال صانع ألعاب البرازيلي إلى الفريق الإماراتي حتى نهاية الموسم.

وكان أحمد رفعت جناح فريق فيوتشر قد انتقل إلى الوحدة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

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ويستعد نادي الهلال لخوض منافسات كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل.

وكان بيريرا قد انتقل إلى صفوف الهلا السعودي في صفقة قياسية وقتها في صيف 2021 مقابل 18 مليون يورو قادما من وست بروميتش الإنجليزي.

ولعب بيريرا هذا الموسم ثماني مباريات ولم يساهم في أية أهداف مع الفريق السعودي.

بينما خاض بيريرا بشكل عام 42 مباراة مع الهلال السعودي وساهم في 18 هدفا بعد تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة 15 آخرين.

أما المصري أحمد رفعت منذ انتقاله إلى الوحدة شارك في 10 مباريات وساهم في خمسة أهداف مع الفريق.

ونجح رفعت في تسجيل هدفين وصناعة ثلاثة آخرين.

ويتواجد الوحدة في المركز الخامس من الدوري الإماراتي برصيد 23 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الشارقة المتصدر ولدى الوحدة مباراة أقل.

بينما يتواجد الهلال السعودي في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة وبفارق نقطة عن النصر المتصدر، ولكن بمباراة زائدة للهلال.

ويستعد الهلال لخوض منافسات السوبر السعودي بمواجهة الفيحاء في نصف النهائي يوم 26 من شهر يناير الجاري.

وعقب منافسات السوبر السعودي، يطير فريق الهلال إلى المغرب من أجل مواجهة الوداد في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وتجمع مواجهة الهلال أمام الوداد مساء يوم 4 فبراير المقبل ليتأهل أحدهما لمواجهة فلامنجو البرازيلي في نصف النهائي.

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