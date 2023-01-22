أرتيتا: نجحنا في إدارة المباراة ضد مانشستر يونايتد.. ونستحق التواجد في مكاننا الحالي

الأحد، 22 يناير 2023 - 21:53

كتب : FilGoal

مايكل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال

شدد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال على أن الصفقات الجديدة ستعطي الإضافة للفريق خصوصا بعد الظهور الأول لتروسارد.

وحقق أرسنال الفوز على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب الإمارات في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرسنال عبر شبكة سكاي عقب المباراة: "نشعر بعاطفة كبيرة وبالكثير من الشغف الوجودة لا يوجد بعد أن تأتي من الدربي ونلعب بتلك الطريقة على خصوصا في الشوط الثاني والفوز بتلك الطريقة يجعل الأمر أفضل".

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واستمر "لقد كنا متماسكين ونجحنا في إدارة المباراة وكنا دائما ما نعتقد أنه يمكننا الفوز وأظهرنا رباطة جأشنا داخل منطقة الجزاء والكرة لم تكن تدريب الدخول ولكنها دخلت في النهاية".

وعن انتظار تقنية الفيديو لحسم صحة الهدف قال: "لقد ممرنا بشيء مماثل ضد نيوكاسل ولكن اليوم الأمر سار في اتجاهنا".

وواصل "لا اريد الحديث عن الأفراد لقد أخذنا الكرة وحققنا الأشياء إنهم شباب ولكنهم واثقون في أنفسهم".

وعن تحقيق أرسنال لأفضل بداية في الدوري الإنجليزي الممتاز قال: "إنه أمر رائع ونستحق أن نكون حيث نحن بسبب الطريقة التي نلعب بها ولكن هناك الكثير من الأشياء التي يمكننا القيام بها بشكل أفضل".

وتابع "يجب أن نتحدث عن الضغط في آخر 12 أو 13 مباراة وفرق الدوري الممتاز ستجعل الأمر صعبا دائما وعلينا الاستعداد لذلك".

وأضاف "لقد كان لدينا 15 أو 16 لاعبا خارج الملعب ولم يكن ذلك كافيا لذلك فإن اللاعبين الجدد سيساعدوننا لقد رأيت تروسارد يتمتع بالثقة بالفعل".

وشدد "لكم أكن أعرف ما إذا كانوا ينظرون إلى شيء لم نراه وشعرنا بارتياح كبير بذهابنا للاحتفال مرتين".

وأكمل "هؤلاء اللاعبين يفاجئونني ونحن نشجعهم على اللعب بحرية وهناك طاقة إيجابية في الفريق وأشياء جيدة تحدث".

وأتم "القيام بما قدمنا اليوم أمام الفرق الكبرى مرارا وتكرارا يمنحني الكثير من الإيجابية نحو المستقبل وعلينا أن نكون على دراية بأننا سنفوز ونخسر ونتعادل وأن نستفيد من كل شيء".

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة الـ 50 في صدارة جدول الترتيب وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني مع خوض أرسنال لمباراة أقل.

أرسنال مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز ميكيل أرتيتا
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