تين هاج: كان يمكننا أن نتفادى كل الأهداف.. وما نفعله ليس كافيا

شدد الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد على أن كل الأخطاء التي ارتكبها فريقه كان يمكن تفاديها في المباراة، مشيرا إلى أن هدفه أن يكون رقم واحد وما يحدث الآن ليس كافيا.

وخسر مانشستر يونايتد أمام أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدفين في قمة مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

وقال تين هاج في تصريحات صحفية بعد المباراة: "كانت مباراة رائعة مع الكثير من النسق، والجمهور هو الفائز الأكبر".

وأضاف "فريقان كبيران ولكننا بالطبع نشعر بخيبة أمل عندما تخسر هذه المباراة في وقت متأخر. كل الأهداف التي استقبلناها اليوم هي أخطاء كان يمكن تفاديها".

وواصل "حتى الأسبوع الماضي كان من الصعب علينا الفوز في مثل هذه المواقف. اليوم لم نكن كذلك".

وتابع "إنهم جيدون للغاية في التعامل مع الكرة لكننا دافعنا بشكل جيد. لم تكن هناك الكثير من الفرص المفتوحة، ارتكبنا أخطاء لا يمكننا ارتكابها".

واستطرد "المباراة حُسمت من خلال التفاصيل الصغيرة. من الصعب تقبل الهزيمة ولكن علينا أن نتعلم منها".

وأردف "أريد أن أفوز، هذا ليس جيدا بما يكفي. نريد أن نكون رقم واحد ولكن هذا لن يحدث إذا ارتكبنا الأخطاء. هذا واضح وهو ما قلته للاعبين".

وأتم "في هذه اللحظة أنا منزعج. قلت للاعبين، إذا كنتم تريدون الفوز بالألقاب فعليكم تغيير عقليتكم".

ويلعب مانشستر يونايتد مع نوتنجهام فورست الأربعاء المقبل في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو.

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة 50 في الصدارة، وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 39 نقطة في المركز الرابع.

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