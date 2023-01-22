ساكا: أردنا الفوز على مانشستر لأنه الفريق الوحيد الذي هزمنا.. وسببان لنجاح أرسنال

الأحد، 22 يناير 2023 - 20:59

كتب : FilGoal

ساكا يحتفل بالهدف مع أرسنال أمام مانشستر يونايتد

كشف بوكايو ساكا لاعب أرسنال عن سببين من وجهة نظره لنجاح الفريق خلال الموسم الحالي.

وحقق أرسنال الفوز على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب الإمارات في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ساكا هدف أرسنال الثاني في المباراة من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

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وقال ساكا عبر شبكة سكاي سبورتس عقب المباراة: "يمكنك أن ترى كم يعني ذلك الفوز للجميع، مانشستر يونايتد كان الفريق الوحيد الذي هزمنا هذا الموسم لذلك أردنا هزيمتهم من أجل المشجعين".

وتابع "الأمر لم يكن سهلا ولم تكن بدايتنا للمباراة هي الأفضل لكننا أظهرنا الكثير من الشخصية للعودة والفوز".

وتحدث ساكا عن بداية أرسنال للدوري قائلا: "هذا أمر مهم حقا وشيء يمكننا أن نفخر به ولكن علينا أن نحافظ على تواضعنا لأننا فقط في منتصف الموسم ويمكن أن تتغير الأمور بسرعة".

وشدد "إذا واصلنا اللعب بتلك الطريقة سنكون في مكان جيد بنهاية الموسم".

وواصل "سبب نجح أرسنال أولا يأتي بسبب الإيمان الذي لدينا خاصة في المباريات على ملعب الإمارات مع جماهيرنا وكيفيدة دعمهم لنا لقد تأخرنا 1-0 واستمروا في دعمنا ".

وأتم "السبب الثاني لنجاحنا هو الطريقة التي يقوم بها المدرب باعدادنا واللاعبين الذين جلبهم".

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة الـ 50 في صدارة جدول الترتيب وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني مع خوض أرسنال لمباراة أقل.

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