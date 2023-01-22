ستونز: لا أريد وضع كل شيء على هالاند.. ويمكن أن نكون أكبر أعداء لأنفسنا

يرى جون ستونز لاعب مانشستر سيتي أن فريقه تعامل مع مباراة ولفرهامبتون بشكل رائع لأنهم هاجموا من بداية المباراة.

وحقق مانشستر سيتي الفوز على ولفرهامبتون بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الاتحاد في الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ستونز عبر شبكة سكاي سبورت عقب المباراة: "دائما ما كانت مبارياتنا ضد ولفرهامبتون صعبة لقد تحلينا بالصبر اليوم لتسجيل الهدف واعتقد أننا قمنا بعمل جيد خصوصا في الشوط الأول كما أوضح لنا المدرب".

وتابع "كنا نعلم أنه علينا اليوم أن نركض كثيرا ونبدا بشكل جيد ونلعب بوتيرة سريعة لأن هذا ما سيحدد المباراة".

واستمر "اليوم علمنا أنه علينا أن نلعب بشكل جيد من البداية وقد فعلنا ذلك وكان الصبر والرغبة موجودة وكنا نسجل الأهداف ونصنع الفرص".

وشدد "هذه هي جودة هالاند وأنا سعيد لأجله، لقد واصل تسجيل الأهداف مرة أخرى ولا أريد أن أضع كل شيء عليه هو فقط لأننا سجلنا العديد من الأهداف الجميلة مع لاعبين يدخلون من دكة البدلاء نحن جميعا بحاجة إلى التسديد وقد فعلنا ذك".

وسجل هالاند ثلاثية مانشستر سيتي في المباراة ليصل للهدف رقم 25 في الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي

وتحدث ستونز عن سعادة هالاند وقت استبداله قائلا: "معرفته كشخص وكيف يتواجد داخل ملعب التدريب اعتقد أن هذا هو سبب نجاحنا على مر السنين، لقد سجلنا ثلاثة أهداف وحافظنا على نظافة شباكنا ثم دخل ألفاريز يا له من بديل ليدخل الملعب".

وأضاف "اللحاق بأرسنال يتعلق بنا فقط يمكننا أن نكون أكبر أعداء لأنفسنا في بعض الأحيان وعلينا أن نكون مركزين ونستمر في التعادل مع الأمر مباراة تلو الأخرى".

وأتم "نحن الأبطال لسببا ما ولنكون أبطال من جديد علينا أن نضع أنفسنا في أفضل مكان ممكن ونستمر في الفوز بالمباريات".

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة الـ 45 في المركز الثاتي بفارق نقطتين عن أرسنال صاحب الصدارة والذي خاض مباراتين أقل، بينما توقف رصيد ولفرهامبتون عند النقطة الـ 17 في المركز الـ 17.

وسيلعب مانشستر سيتي مباراته المقبلة في الدوري ضد توتنام يوم 5 فبراير على ملعب الأخير، بينما سيحل ولفرهامبتون ضيفا على ليفربول.