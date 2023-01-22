هالاند التهم الذئاب.. هاتريك النرويجي يقود سيتي لمواصلة الانتصارات في الدوري

الأحد، 22 يناير 2023 - 17:58

كتب : FilGoal

احتفال إيرلنج هالاند بالهدف - مانشستر سيتي - ولفرهامبتون

الذئب حيوان مفترس يأكل ضحاياه ولكن في مواجهة مانشستر سيتي كان الآمر مختلفا لأن إيرلنج هالاند هو من افترس ذئاب ولفرهامبتون بهاتريك ليقود فريقه للفوز.

وحقق مانشستر سيتي الفوز على ولفرهامبتون بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الاتحاد في الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هالاند ثلاثية مانشستر سيتي في المباراة ليصل للهدف رقم 25 في الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي.

متخطيا عدد أهداف اللاعب هداف الدوري الإنجليزي في كل موسم خلال المواسم الأربعة الماضية.

وكان آخر لاعب سجل أهدافا أكثر من هالاند في موسم واحد بالدوري الإنجليزي هو محمد صلاح عندما سجل 32 هدفا في موسم 2017-2018.

كما وصل هالاند للهاتريك رقم 4 في موسم واحد خلال الدوري الإنجليزي.

ويتفوق عليه فقط آلان شيرار نجم نيوكاسل يونايتد السابق الذي سجل 5 "هاتريك" في موسم واحد في موسم 1995-1996.

ويتعادل مع هاري كين الذي سجل 4 "هاتريك" في موسم 2017-2018.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة الـ 45 في المركز الثاتي بفارق نقطتين عن أرسنال صاحب الصدارة والذي خاض مباراتين أقل، بينما توقف رصيد ولفرهامبتون عند النقطة الـ 17 في المركز الـ 17.

التشكيل

بدأ مانشستر سيتي المباراة بهالاند أمام ثلاثي وسط هجومي مكون من رياض محرز وجاك جريليش وكيفن دي بروين.

أحداث المباراة

ضغط مانشستر سيتي مبكرا لتسجيل الهدف الأول ولكن دفاعات ولفرهامبتون تماسكت مع البدايات.

وشكل هالاند الخطورة الأولى لولفرهامبتون في الدقيقة الـ 18 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس خوسيه سا تألق في التصدي لها.

وسدد جريليش من جديد في الدقيقة الـ 28 ولكن سا استمر في التألق.

وفي الدقيقة الـ 39 افتتح هالاند أهداف مانشسستر سيتي برأسية مستغلا عرضية من كيفن دي بروين.

وكاد جريليش أن يسجل الثاني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن المدافع كولينز أخرج الكرة من على الخط برأسه في الدقيقة الـ 46.

وفي الشوط الثاني حصل إلكاي جوندوجان على ركلة جزاء بعد ثلاث دقائق فقط بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء.

وترجم هالاند ركلة الجزاء بنجاح مسجلا الهدف الثاني له ولمانشستر سيتي.

وأكمل هالاند الهاتريك بالهدف الثالث بعد خطأ من خوسي سا الذي مرر الكرة نحو رياض محرز ليمرر لهالاند الذي سجل في المرمى الخالي.

وفي الدقيقة الـ 60 خرج هالاند وحل يوليان ألفاريز بدلا منه.

وسجل محرز الهدف الرابع في الدقيقة الـ 65 ولكن الحكم لم يحتسبه بسبب وجوده في وضعية تسلل.

وأهدر جوندوجان هدفا جديدا في الدقيقة الـ 80 برأسية أمام المرمى وضعها فوق العارضة.

وسيلعب مانشستر سيتي مباراته المقبلة في الدوري ضد توتنام يوم 5 فبراير على ملعب الأخير، بينما سيحل ولفرهامبتون ضيفا على ليفربول.

مانشستر سيتي ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي الممتاز
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