تشكيل الدوري الإنجليزي - أرسنال بالقوة الضاربة.. ومكتومناي يعوض كاسيميرو في مانشستر

الأحد، 22 يناير 2023 - 17:28

كتب : FilGoal

ساكا مع مالاسيا - مانشستر يونايتد أمام أرسنال

أعلن مايكل أرتيتا وإريك تين هاج تشكيلي أرسنال ومانشستر يونايتد لقمة مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

ولم يجر أرتيتا أي تغيير على تشكيل فريقه الذي لعب المباراة الأخيرة أمام توتنام في دربي شمال لندن.

وتواصل غياب محمد النني عن القائمة بسبب الإصابة.

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وتواجد الوافد الجديد لياندرو تروسارد على مقاعد بدلاء أرسنال للمرة الأولى.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل

خط الدفاع: بن وايت – جابريال – ويليام ساليبا – أولكساندر زينتشينكو

خط الوسط: جرانيت تشاكا – مارتن أوديجارد – توماس بارتي

خط الهجوم: بوكايو ساكا – إدواردو نيكيتياه – جابريال مارتينيلي

على الجانب الآخر، يغيب كاسيميرو عن صفوف مانشستر يونايتد بداعي الإيقاف وأنتوني مارسيال وديوجو دالوت بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي: .

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

الدفاع: لوك شاو - ليساندرو مارتينيز - رافائيل فاران - آرون وان بيساكا

الوسط: سكوت مكتومناي - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديز

الهجوم: ماركوس راشفورد - فاوت فيجورست - أنتوني

ويتواجد أرسنال في صدارة الدوري برصيد 45 نقطة، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الرابع برصيد 39 نقطة.

أرسنال مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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