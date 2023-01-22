هالاند يواصل تحطيم الأرقام في الدوري الإنجليزي بـ"هاتريك" رابع

الأحد، 22 يناير 2023 - 17:22

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي - توتنام

سجل إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي 3 أهداف "هاتريك" في شباك ولفرهامبتون خلال مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي.

إيرلينج هالاند

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

ويلعب مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي، وتقام المباراة بملعب الاتحاد معقل السماوي.

ووصل هالاند للهدف رقم 25 في الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي.

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متخطيا عدد أهداف اللاعب هداف الدوري الإنجليزي في كل موسم خلال المواسم الأربعة الماضية.

وكان آخر لاعب سجل أهدافا أكثر من هالاند في موسم واحد بالدوري الإنجليزي هو محمد صلاح عندما سجل 32 هدفا في موسم 2017-2018.

كما وصل هالاند للهاتريك رقم 4 في موسم واحد خلال الدوري الإنجليزي.

ويتفوق عليه فقط آلان شيرار نجم نيوكاسل يونايتد السابق الذي سجل 5 "هاتريك" في موسم واحد في موسم 1995-1996.

ويتعادل مع هاري كين الذي سجل 4 "هاتريك" في موسم 2017-2018.

إيرلينج هالاند الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي
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