مباشر الدوري المصري - الداخلية (1)-(0) المقاولون.. طرد مباشر بعد العودة لتقنية الفيديو

الأحد، 22 يناير 2023 - 16:36

كتب : FilGoal

خالد عبد الرحمن - المقاولون - سيراميكا

يستضيف الداخلية فريق المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الداخلية المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة بينما المقاولون العرب في المركز الخامس برصيد 24 نقطة.

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ق38 طرد مباشر على كليتشي لاعب الداخلية بعد اللجوء لتقنية الفيديو

ق10 جووووووول بركات حجاج يسجل الأول للداخلية

انطلاق المباراة

الدوري المصري المقاولون العرب الداخلية
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