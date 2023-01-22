مباشر الدوري المصري - الداخلية (1)-(0) المقاولون.. طرد مباشر بعد العودة لتقنية الفيديو

يستضيف الداخلية فريق المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الداخلية المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة بينما المقاولون العرب في المركز الخامس برصيد 24 نقطة.

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انطلاق المباراة