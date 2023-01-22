انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) ولفرهامبتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق80. جوندوجان يهدر الهدف الرابع برأسية أمام المرمى وضعها فوق العارضة.

ق65. محرز يسجل الهدف الرابع ولكن الحكم لا يحتسبه لوجود حالة تسلل.

ق60. خروج هالاند ودخول يوليان ألفاريز.

ق53. جوووووول الثااالث لمانشستر سيتي عن طريق هالاند الذي سجل الهاتريك.

ق49. جووول الثاني لمانشستر سيتي عن طريق هالاند من ركلة جزاء.

ق48. ركلة جزاء لمانشستر سيتي حصل عليها جوندوجان.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46. تسديدة رائعة من جريليش ولكن كولينز يبعد الكرة برأسه من على خط المرمى.

ق39. جووووول أول لمانشستر سيتي عن طريق إيرلنج هالاند برأسية مستغلا عرضية من دي بروين.

ق28. تسديدة من جريليش يتصدى لها جوسي سا.

ق18. تسديدة قوية من هالاند داخل منطقة الجزاء والحارس يتألق في التصدي.

ق10. إصابة قوية لإلكاي جوندوجان في الوجه وتوقف اللعب لعلاجه.

بداية المباراة