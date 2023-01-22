تشكيل مانشستر سيتي - جريليش أساسي.. ووكر وكانسيلو على دكة البدلاء

الأحد، 22 يناير 2023 - 15:14

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي - توتنام

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تشكيل فريقه لمواجهة ولفرهامبتون بعد قليل.

ويلعب مانشستر سيتي مع ولفرهامبتون على ملعب الاتحاد في الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد تشكيل مانشستر سيتي مشاركة جاك جريليش في التشكيل الأساسي في خط الهجوم بجوار رياض محرز وكيفن دي بروين وخلف إيرلنج هالاند.

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ويتواجد جواو كانسيلو وكايل ووكر على دكة البدلاء بينما خرج فيل فودين خارج القائمة.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي

الحارس: إيدرسون مورايش.

الدفاع: ريكو لويس – جون ستوزن – مانويل أكانجي – إيمريك لابورت.

الوسط: رودري – إلكاي جوندوجان.

أمامهما: رياض محرز – كيفن دي بروين – جاك جريليش.

الهجوم: إيرلنج هالاند.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

ناثان أكي - جواو كانسيلو - بيرناردو سيلفا - ستيفان أورتيجا - كول بالمر - كالفين فيليبس - كايل ووكر - روبن دياز - جوليان ألفاريز.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة وبفارق 5 نقاط عن أرسنال صاحص الصدارة، بينما يحتل ولفرهامبتون المركز الـ 17 برصيد 17 نقطة وبفارق الأهداف عن بورنموث صاحب المركز الـ 18 المؤدي للهبوط.

مانشستر سيتي ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي الممتاز
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