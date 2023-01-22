تين هاج: لن أتعجل عودة سانشو للمباريات

الأحد، 22 يناير 2023 - 14:29

كتب : FilGoal

احتفال جادون سانشو بهدفه في ديربي مانشستر

يتطلع إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد إلى عودة لاعبه المصاب جادون سانشو إلى المباريات، مؤكدا أنه لن يتعجل عودته.

تدريبات يونايتد هذا الأسبوع شهدت عودة سانشو، لكن تين هاج أكد أنه لن يكون ضمن قائمة مباراة أرسنال يوم الأحد.

وقال تين هاج في تصريحات نشرها موقع ناديه: "عودة سانشو إلى المباريات هي الخطوة التالية، ولكنه لا يزال يحتاج لبعض الوقت".

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وأضاف الهولندي "عندما يحرز التقدم المنتظر سيعود إلى المشاركة مع زملائه في المباريات".

وشارك سانشو مع الفريق للمرة الأخيرة في 22 من شهر أكتوبر الماضي قبل أن يغيب بسبب المرض ومشاكل بدنية.

وتابع "بالطبع نحن نتطلع إلى عودته، فهو لاعب رائع. لديه مهارات فردية مميزة يمكننا الاستفادة منها".

وأتم "تنتظرنا مباريات عديدة، وبطبيعة الحال نحتاج للاعبين بجودة عالية، بكل تأكيد هو أحد اللاعبين الذين يستطيعون صنع الفارق، وهذا ما ننتظره منه".

سانشو كان قد انضم لمانشستر يونايتد في بداية الموسم الماضي قادما من بروسيا دورتموند مقابل 85 مليون يورو.

وشارك سانشو مع مانشستر يونايتد الموسم الحالي في 14 مباراة وخلالهم سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفا.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة وبفارق 8 نقاط عن أرسنال المتصدر.

جادون سانشو مانشستر يونايتد إريك تين هاج
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