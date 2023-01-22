بحثا عن حلم الصعود.. السكة الحديد يضم بهاء مجدي

أعلن نادي السكة الحديد عن تعاقده مع بهاء مجدي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ووقّع مجدي على عقدٍ مع السكة الحديد لمدة موسم ونصف بعد انفصاله عن ناديه السابق سموحة.

وصرّح وليد أنور مدير الكرة في السكة الحديد: "استقدمنا بهاء مجدي لتدعيم مركز الظهير الأيسر".

وأشار: "بهاء مجدي إضافة قوية للفريق في ظل المنافسة على الصعود للدوري الممتاز".

مجدي (33 عامًا) بدأ مسيرته في القناة، ثم لعب للإسماعيلي والزمالك والمصري والبنك الأهلي وسموحة.

ويحتل السكة الحديد المركز الثالث في مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية برصيد 29 نقطة من 15 مباراة خاضها.

ويشرف أمير عزمي مجاهد على تدريب السكة الحديد الذي يستعد لمواجهة وادي دجلة في الدور التمهيدي الثالث لـ كأس مصر الثلاثاء المقبل في ملعب المقاولون العرب.