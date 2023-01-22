ذئب رابع.. ولفرهامبتون يدعم دفاعه بـ كريج داوسون

أعلن نادي ولفرهامبتون واندررز عن تعاقده مع كريج داوسون قادمًا من وست هام يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ووقّع المدافع الإنجليزي على عقدٍ يربطه بـ ولفرهامبتون لمدة موسمين ونصف مقبلين.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن الصفقة كلّفت الذئاب 3,3 ملايين جنيه إسترليني.

Our fourth January addition 🤝 The full story on @CraigDawson__15's arrival. ✍️🗞 — Wolves (@Wolves) January 22, 2023

وبات داوسون رابع صفقة شتوية لـ ولفرهامبتون بعد البرازيلي ماتيوس كونيا من أتليتكو مدريد، والإسباني بابلو سارابيا من باريس سان جيرمان، والجابوني ماريو ليمينا من نيس.

وصرّح مات هوبز المدير الرياضي لـ ولفرهامبتون عبر الموقع الرسمي لناديه: "الكل يعرف أننا حاولنا إتمام هذا التعاقد الصيف الماضي ولم ننجح في ذلك بسبب عدم تمكن وست هام من تأمين بديل".

وأضاف: "كريج أراد القدوم هنا منذ 6 أشهر، ولهذا أبقينا الأمور متقدة وظللنا على تواصل".

وأشار: "عائلته متواجدة في شمال إنجلترا، وبالتالي فمن العظيم بالنسبة له أن يكون أقرب لهم. أردنا استقدامه منذ فترة، ولهذا من الجيد أن الخطوة تمت حتى لو حدثت متأخرة 6 أشهر".

وأكمل: "شددت سابقًا على أهمية استقدام لاعبين يعرفون الدوري الإنجليزي. كما أن شخصية اللاعب مهمة، لأننا فقدنا عدة قادة الصيف الماضي مثل جون رودي وكونور كودي ورومان سايس".

وشرح: "استقدمنا قائدًا آخر للمجموعة وهذا أمر إيجابي، خصوصًا أن كل قلوب الدفاع الذين نمتلكهم شباب ولم يخوضوا الكثير من المباريات في مسيرتهم بالدوري الإنجليزي".

وأشار: "كريج سيكون لاعبًا مفيدًا للغاية لقائمتنا بعدد المباريات الكبير الذي خاضه وسيتعلم منه زملاؤه الشبان".

وكشف: "نعمل على خروج جيرسون موسكيرا معارًا ليحصل على مزيد من دقائق اللعب. المدرب يؤمن به، لكنه لم يكن محظوظًا منذ استقدامه بسبب إصابتين في العضلة الخلفية، وبعدها لم يكن الوقت ملائمًا لإقحام مدافع لا يمتلك الخبرة في الفريق".

وأردف: "كان ضحية الظروف، ولهذا من الضروري أن يخرج معارًا، واستقدام كريج سيسعاد المدافعين الموجودين وسيسمح بخروج جيرسون معارًا".

وأتم: "كريج لعب سابقًا أمام جولين (لوبيتيجي) الموسم الماضي عندما كان في صفوف وست هام ضد إشبيلية. إنه لاعب يعرفه جولين جيدًا، النقاش حول استقدامه كان سريعًا للغاية".

داوسون (32 عامًا) لعب في وست هام منذ انتقاله إليه قادمًا من واتفورد عام 2020، بدايةً على سبيل الإعارة ثم بشكل نهائي.

وخاض داوسون 87 مباراة بقميص وست هام، سجل خلالها 9 أهداف وصنع هدفين.

وسبق لـ داوسون اللعب في صفوف وست بروميتش ألبيون وبولتون واندررز قبل انتقاله إلى واتفورد في 2019.

ولا يمتلك داوسون أي مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، لكنه مثّل منتخب بريطانيا العظمى في دورة الألعاب الأولمبية 2012 وظهر في المباراة الثالثة أمام أوروجواي.

ويعمل ولفرهامبتون على تدعيم صفوفه للهروب من شبح الهبوط، إذ يحتل المركز 17 في الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة من 19 مباراة، بفارق الأهداف عن بورنموث صاحب أول مراكز الهبوط.