مطالب كلوب من لاعبيه حتى "يتغير كل شيء"

طالب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول لاعبيه بشيئين حاسمين حتى يتغير كل شيء بعد المستويات المتذبذبة التي يقدمها الفريق هذا الموسم.

وتعادل ليفربول دون أهداف مع تشيلسي في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ21 من المسابقة.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "ما يحتاجه ليفربول ليتحسن؟ الأمر يتمحور حول امتلاك الكرة. لقد فزنا بالعديد من الكرات وتسببنا لتشيلسي في المتاعب، ولكن علينا أن نتحسن أكثر عندما تكون الكرة بحوزتنا".

وأضاف "لقد قدمنا أداءً أفضل بالفعل أمام تشيلسي مقارنة بالمباراة الماضية في الدوري. المشكلة كانت أننا فقدنا الكرة بسهولة وبشكل متكرر لدرجة أن تياجو، وهو من أفضل اللاعبين في التحكم في الكرة، فقد الكرة عدة مرات وارتكب أخطاء غير معتادة منه وما إلى ذلك".

وشدد في رسالة للاعبيه "إذا دافعنا بشكل جيد وتحسن أداؤنا الهجومي سيتغير كل شيء. هذا ما يجب أن نصل إليه".

وأكمل "ليس هناك علاقة بين تراجع مستوانا وجودة الفرق الأخرى. لسنا المخطئون في كل شيء، ولكنها تظل مسؤوليتنا وحدنا، ولهذا نتواجد في مركزنا الحالي. هذا هو واقع الأمر".

وارتفع رصيد ليفربول للنقطة الـ 29 في المركز الثامن بنفس رصيد تشيلسي صاحب المركز العاشر.

وأتم "لكي نصل إلى أهدافنا، علينا أن نقدم ما يؤهلنا لذلك، ولقد رأينا مؤشرات إيجابية في آخر مباراتين. بكل تأكيد هناك تحسن، والآن علينا مواصلة العمل على نفس المنوال".

وتمكن ليفربول من الحفاظ على نظافة شباكه لأول مرة منذ 8 مباريات بالتعادل سلبيا أمام تشيلسي.

تعادلُ لم يعد بالنفع على أي من الفريقين الذين يمران بأزمة نتائج سلبية خلال الموسم الحالي.

وخاض يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول المباراة الـ1000 في مسيرته التدريبة سواء مع ليفربول أو ماينز أو بوروسيا دورتموند.