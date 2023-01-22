مطالب كلوب من لاعبيه حتى "يتغير كل شيء"

الأحد، 22 يناير 2023 - 12:33

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

طالب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول لاعبيه بشيئين حاسمين حتى يتغير كل شيء بعد المستويات المتذبذبة التي يقدمها الفريق هذا الموسم.

وتعادل ليفربول دون أهداف مع تشيلسي في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ21 من المسابقة.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "ما يحتاجه ليفربول ليتحسن؟ الأمر يتمحور حول امتلاك الكرة. لقد فزنا بالعديد من الكرات وتسببنا لتشيلسي في المتاعب، ولكن علينا أن نتحسن أكثر عندما تكون الكرة بحوزتنا".

أخبار متعلقة:
تقييم صلاح أمام تشيلسي من الصحف الإنجليزية حارس بايرن المعار يوضح أسباب رفض العودة تلفزيون كتالونيا: تعقد موقف ألفيش بسبب تضارب شهادته.. وسلوك سيئ أمام القاضية مدرب أوكلاند: نضع كل العراقيل والتحديات أمام لاعبينا قبل مباراة الأهلي الصعبة جدا

وأضاف "لقد قدمنا أداءً أفضل بالفعل أمام تشيلسي مقارنة بالمباراة الماضية في الدوري. المشكلة كانت أننا فقدنا الكرة بسهولة وبشكل متكرر لدرجة أن تياجو، وهو من أفضل اللاعبين في التحكم في الكرة، فقد الكرة عدة مرات وارتكب أخطاء غير معتادة منه وما إلى ذلك".

وشدد في رسالة للاعبيه "إذا دافعنا بشكل جيد وتحسن أداؤنا الهجومي سيتغير كل شيء. هذا ما يجب أن نصل إليه".

وأكمل "ليس هناك علاقة بين تراجع مستوانا وجودة الفرق الأخرى. لسنا المخطئون في كل شيء، ولكنها تظل مسؤوليتنا وحدنا، ولهذا نتواجد في مركزنا الحالي. هذا هو واقع الأمر".

وارتفع رصيد ليفربول للنقطة الـ 29 في المركز الثامن بنفس رصيد تشيلسي صاحب المركز العاشر.

وأتم "لكي نصل إلى أهدافنا، علينا أن نقدم ما يؤهلنا لذلك، ولقد رأينا مؤشرات إيجابية في آخر مباراتين. بكل تأكيد هناك تحسن، والآن علينا مواصلة العمل على نفس المنوال".

وتمكن ليفربول من الحفاظ على نظافة شباكه لأول مرة منذ 8 مباريات بالتعادل سلبيا أمام تشيلسي.

تعادلُ لم يعد بالنفع على أي من الفريقين الذين يمران بأزمة نتائج سلبية خلال الموسم الحالي.

وخاض يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول المباراة الـ1000 في مسيرته التدريبة سواء مع ليفربول أو ماينز أو بوروسيا دورتموند.

ليفربول يورجن كلوب تشيلسي
نرشح لكم
استراحة الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (1)-(0) ولفرهامبتون.. نهاية الشوط الأول تشكيل مانشستر سيتي - جريليش أساسي.. ووكر وكانسيلو على دكة البدلاء تين هاج: لن أتعجل عودة سانشو للمباريات ذئب رابع.. ولفرهامبتون يدعم دفاعه بـ كريج داوسون تقييم صلاح أمام تشيلسي من الصحف الإنجليزية الحصن المنيع.. نيوكاسل يتعادل مع كريستال بالاس الدوري الإنجليزي - تعادل مثير بين ليستر وبرايتون.. وإيفرتون وساوثامبتون يتشاركان القاع كلوب: سعيد أنني لم أخسر 6-صفر في مباراتي رقم 1000 مثل فينجر
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - الداخلية (0)-(0) المقاولون العرب.. انطلاق المباراة بعد قليل 15 دقيقة | الكرة المصرية
يونيون برلين يضم يورانوفيتش ثالث العالم 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
التشكيل - تغيير وحيد في الداخلية.. ومجلي أساسي مع المقاولون 21 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - فيريرا يقود مران الزمالك 43 دقيقة | الكرة المصرية
مران الأهلي - عودة السولية وسافيو.. وبرنامج استشفائي لـ علي معلول 50 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: النصيري يوافق على الانتقال لـ نيس 54 دقيقة | ميركاتو
استراحة الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (1)-(0) ولفرهامبتون.. نهاية الشوط الأول 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
منافس الأهلي - أوكلاند سيتي يخسر في الوقت القاتل أمام جيونبوك وسط رياح عاتية ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. إثارة كبيرة 2 تعديل موعد انطلاق مواجهة الزمالك ضد الأهلي 3 مصدر من منظمة المنشطات لـ في الجول: تم أخذ عينات فتوح وعبد الله جمعة.. وهذا موقفنا من القمة 4 بطولة العالم لكرة اليد - الصدارة مصرية.. الدنمارك تتعثر بتعادل مع كرواتيا