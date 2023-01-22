تقييم صلاح أمام تشيلسي من الصحف الإنجليزية

واصل محمد صلاح نجم ليفربول صيامه عن التسجيل حين لعب ضد تشيلسي في المباراة التي تعادل فيها فريقه، فكيف كان تقييمه في اللقاء من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري كأساسي في مباراة الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بالتعادل 0-0.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام تشيلسي حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ5.9 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان الحارس أليسون بيكر، فوصل متوسط تقييمه لـ7.3 درجة من عشرة.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجاري متوقف عند 17 هدفا.

وبدأ لاعب بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 283 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 173 هدفا وأرسل 69 تمريرة حاسمة.

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وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.