الـ 50 و51 في الدوري.. محمد شريف يواصل التسجيل أمام الزمالك

السبت، 21 يناير 2023 - 22:23

كتب : إسلام أحمد

محمد شريف - الأهلي - إنبي

سجل محمد شريف ثنائية لـ الأهلي أمام الزمالك في الجولة 14 من الدوري المصري والذي يقام على استاد القاهرة.

ويتفوق الأهلي على الزمالك بثلاثية دون رد في مباراة القمة.

وشارك شريف بدلا من محمود عبد المنعم "كهربا" الذي سجل هدف التقدم وأصبح ثامن لاعب يسجل بقميص القطبين.

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ووصل محمد شريف للهدف رقم 50 له في الدوري المصري بواقع (4 وادي دجلة – 14 إنبي – 32 الأهلي) في الهدف الثاني الذي سجله في الدقيقة 75.

كما وصل للهدف الرابع له الموسم الحالي بعدما سجل الرابع في الدقيقة 90.

وسجل محمد شريف 6 أهداف في آخر 5 مباريات خاضها بقميص الأهلي أمام الزمالك في الدوري المصري.

وتساوى شريف مع كل من جمال عبد الحميد (2 الأهلي و4 الزمالك) وحازم إمام (الزمالك) وحسين مدكور (الأهلي) وخليل سعيد ومحمد حسن حلمي (الزمالك) برصيد 6 أهداف في القمة المصرية.

ورفع شريف رصيده من الأهداف ضد الزمالك إلى 7 في 11 مباراة بواقع 6 مع الأهلي و1 بقميص إنبي.

ووصل شريف للهدف رقم 48 له مع الأهلي في جميع المسابقات خلال 119 مباراة.

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