ثامن مسجل للقطبين في الدربي.. كهربا يهز شباك الزمالك

أصبح محمود عبد المنعم "كهربا" ثامن لاعب يسجل في مباراة القمة بقميصي الأهلي والزمالك عبر التاريخ في جميع المسابقات.

وتقدم الأهلي عن طريق كهربا برأسية في شباك الزمالك في اللقاء المقام على استاد القاهرة لحساب الجولة 14 من الدوري المصري.

وسبق أن كهربا بقميص الزمالك أمام الأهلي في السوبر المصري 2015 والذي انتهى آنذاك بفوز الأهلي بنتيجة 3-2.

وبذلك أصبح في رصيد كهربا هدفين في القمة المصرية بشكل عام.

الفولت العالي ⚡⚡ محمود كهربا 8⃣ لاعب يسجل #في_القمة بقميص الزمالك والأهلي في تاريخ مواجهات الفريقين. 🌟 pic.twitter.com/wTRs2nOxre — FilGoal (@FilGoal) January 21, 2023

وإليكم قائمة المسجلين بقميصي الأهلي والزمالك في القمة:

عبد الكريم صقر – 19 هدفا (الأهلي 10 – الزمالك 9)

مصطفى كامل طه – 17 هدفا (الزمالك 12- الأهلي 5)

لبيب محمود – 10 أهداف (الأهلي 9 – الزمالك 1)

حسام حسن – 9 أهداف (الأهلي 5 – الزمالك 4)

عبد الرحمن فوزي – 7 أهداف (الأهلي 1 – الزمالك 6)

جمال عبد الحميد – 6 أهداف (الأهلي 2 – الزمالك 4)

أحمد حسن - 3 أهداف (الأهلي 2 – الزمالك 1)

كهربا – هدفان (الأهلي 1 – الزمالك 1)

هدف كهربا في شباك الزمالك هو الأول له منذ 519 يوما في الدوري المصري منذ أن هز شباك المصري في الجولة 32 من موسم 2020-2021.

كما وصل للهدف رقم 19 مع الأهلي في جميع المسابقات خلال 64 مباراة.

وسجل كهربا هدفا أمام سموحة في نصف نهائي كأس مصر عقب عودته من الإيقاف.