الحصن المنيع.. نيوكاسل يتعادل مع كريستال بالاس

السبت، 21 يناير 2023 - 21:34

كتب : FilGoal

ويلفرد زاها - كيران تريبيه - كريستال بالاس أمام نيوكاسل

فقد نيوكاسل يونايتد نقطتين بالتعادل دون أهداف مع كريستال بالاس على ملعب سيلهرست بارك ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة تألق الإسباني فيسينتي جوايتا حارس كريستال بالاس الذي تصدى لسبع تسديدات من لاعبي نيوكاسل.

على الجانب الآخر، أنقذ نيك بوب نيوكاسل من الهدف بعد تسديدة قوية من ماتيتا من داخل منطقة الجزاء مع الدقيقة 73.

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وبرز بقوة كيران تريبيه قائد نيوكاسل الذي صنع ثماني فرص خلال المباراة منها 2 مؤكدة.

وبذلك يحافظ نيوكاسل على نظافة شباكه للمباراة السادسة على التوالي في الدوري.

ويعود آخر هدف استقبله نيوكاسل إلى 6 نوفمبر 2022 أمام ساوثامبتون عن طريق الفرنسي رومان بيرود.

التعادل رفع رصيد نيوكاسل إلى 39 نقطة في المركز الثالث.

وتعادل كريستال بالاس للمرة الثانية على التوالي، ليصل رصيده إلى 24 نقطة في المركز الـ12.

نيوكاسل يونايتد الدوري الإنجليزي كريستال بالاس
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