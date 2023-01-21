الدوري الإنجليزي - تعادل مثير بين ليستر وبرايتون.. وإيفرتون وساوثامبتون يتشاركان القاع

أوقف ليستر سيتي سلسلة خسائره منذ العودة بعد توقف كأس العالم ليتعادل مع برايتون بهدفين لكل فريق ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

تقدم برايتون أولا عن طريق الياباني المتألق كاورو ميتوما بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء مع الدقيقة 27.

وتعادل البديل مارك ألبرايتون في الدقيقة 38 لليستر سيتي بعد ثلاث دقائق على دخوله بدلا من دينيس باريس مستغلا ارتداد تسديدة جيمي فاردي من دفاع برايتون.

وفي الشوط الثاني سجل هارفي بارنز الهدف الثاني لليستر سيتي بعد كرة ركنية وتمهيد من لوك توماس ليودعها الإنجليزي الشباك في الدقيقة 63.

وتعادل البديل إيفان فيرجسون لبرايتون في الدقيقة 88 برأسية رائعة بعد عرضية من بيرفس إستوبينان.

التعادل رفع رصيد ليستر سيتي للنقطة 18 في المركز الـ14، ووصل رصيد برايتون للنقطة 31 في المركز السادس.

وفي مباراة من أجل الابتعاد عن شبح الهبوط، فاز وست هام على ضيفه إيفرتون بهدفين دون رد.

سجل هدفي المطارق جارود بوين مع الدقيقتين 34 و41.

الهدف الأول جاء بعد متابعة لكرة عرضية ليودعها الشباك من داخل الست ياردات، قبل أن يستغل عرضية من مايكل أنطونيو في الهدف الثاني.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى للوافد الجديد داني إنجز مع الدقيقة 72 في مكان مايكل أنطونيو.

الفوز رفع رصيد وست هام للنقطة 18 في المركز الـ16، وتذيل إيفرتون ترتيب الدوري بـ15 نقطة.

ونجح بورنموث في الخروج من النفق المظلم ليحقق النقطة الأولى بعد العودة من توقف كأس العالم إثر أربع هزائم متتالية بتعادل بهدف لكل فريق أمام نوتنجهام فورست.

تقدم جايدون أنتوني لبورنموث من صناعة الوافد الجديد دانجو واتارا مع الدقيقة 28.

وتعادل سام سوريدج في الدقيقة 84 مستغلا تمريرة من برينان جونسون.

التعادل رفع رصيد بورنموث للنقطة 17 في المركز الـ18، ووصل رصيد نوتنجهام فورست للنقطة 21 في المركز الـ13.

وأخيرا، اقتنص أولي واتكينس ثلاث نقاط غالية لأستون فيلا على حساب ساوثامبتون.

المباراة توقفت في شوطها الأول بسبب هبوط طائرة "درون".

وسجل جيمس وارد براوس هدفا لصالح ساوثامبتون في الدقيقة 66 ليلغيه الحكم بعد ذلك إثر العودة لتقنية الفيديو بداعي وجود خطأ على القديسين.

وفي الدقيقة 77، لعب دوجلاس لويز عرضية من ضربة حرة ليرتقي لها أولي واتكينس ويودعها الشباك برأسه.

الفوز رفع رصيد أستون فيلا إلى النقطة 28 في المركز الـ11، وتوقف رصيد ساوثامبتون عند 15 نقطة في المركز الأخير.