كلوب: سعيد أنني لم أخسر 6-صفر في مباراتي رقم 1000 مثل فينجر

يرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن التعادل مع تشيلسي أمرا جيدا بالنسبة لفريقه بعد سلسلة النتائج السلبية في الفترة الماضية.

وتعادل ليفربول مع تشيلسي سلبيا في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب عقب المباراة لقناة بي تي سبورت: "بدأنا الشوط الأول والشوط الثاني بشكل جيد وكانت لدينا فترات جيدة في المباراة ولكن لم نستطع استغلال ذلك".

وأضاف "علينا أن نكون مستعدين لاتخاذ خطوات صغيرة، وهذه خطوة صغيرة أن نخرج بشباك نظيفة أمام تشيلسي، لم نخلق الكثير من الفرص ودافعنا في الشوط الثاني بتنظيم واضح".

وواصل "أنا بخير بعد نتيجة التعادل السلبي لأنه يجب عليك كمدرب تقبل هذه الخطوات".

وعن فرصة فريقه في احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى قال: "لا يمكننا اقتحام المراكز الأولى إلى بتحقيق الانتصارات وعدم الخسارة لأن البعض من هذه الفرق سيتعثر وهناك الكثير من المباريات المقبلة".

وبعد أن وصل لمباراته رقم 1000 خلال مسيرته التدريبية قال: "قبل المباراة تلقيت الكثير من الرسائل وكانت جميعها لطيفة، أعتقد أن أرسين فينجر خسر مباراته رقم 1000 بنتيجة 6-صفر، لذلك أنا سعيد حقا لأن ذلك لم يحدث".

وأتم تصريحاته "يمكننا البناء على ذلك وكلا الفريقين لعبا بشراسة للغاية".

ويحتل ليفربول المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة.