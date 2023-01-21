بوتر: كان يوما إيجابيا لنا أمام ليفربول.. وسيلفا لا غنى عنه في تشيلسي

السبت، 21 يناير 2023 - 17:26

كتب : FilGoal

جراهام بوتر مدرب تشيلسي

ظهر جراهام بوتر المدير الفني لنادي تشيلسي سعيدا بما قدمه فريقه أمام ليفربول، وأشاد بالوافد الجديد الفرنسي بينوا بادياشيلي وشيركه في الدفاع تياجو سيلفا.

وتعادل تشيلسي مع ليفربول دون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب آنفيلد في افتتاح مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

وقال جراهام بوتر في تصريحات صحفية بعد المباراة: "أعتقد أن الأداء كان جيدا، سعيد بالفريق وبالروح التي لعبنا بها. الأمور دائما صعبة في آنفيلد، خرجنا بشباك نظيفة وحصلنا على نقطة والآن سنتطلع لما هو قادم".

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وأضاف "لعبنا بشكل أفضل في الشوط الأول ولم يحالفنا الحظ في التسجيل، وبدأ ليفربول بقوة في الثاني".

وتابع "قمنا بتعديل بعض الأشياء وتمكننا من السيطرة وأتيحت لنا فرصتين. بشكل عام كان يوما إيجابيا لنا بصرف النظر عن حقيقة أننا أردنا ثلاث نقاط".

وواصل عن تياجو سيلفا "إنه يساعد بادياشيلي كثيرا الذي يلعب مباراته الثانية في الدوري".

واستكمل "وجود تياجو بجانب بادياشيلي يعد مساعدة كبيرة ولا غنى عنه. سيلفا لاعب مهم وقائد ومن الجيد أنه يستمتع بكرة القدم".

وأتم عن لاعبه الجديد مودريك "لم يلعب كرة القدم منذ فترة وكان في استراحة منتصف الموسم. يجب أن نتعامل مع دقائقه بشكل حذر، ولكنك يمكن أن ترى جودته بوضوح".

وشارك مودريك للمرة الأولى مع تشيلسي مع الدقيقة 55 أمام ليفربول.

وارتفع رصيد ليفربول للنقطة الـ 29 في المركز الثامن بنفس رصيد تشيلسي صاحب المركز العاشر.

ويلعب تشيلسي مع فولام يوم 3 فبراير المقبل ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

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