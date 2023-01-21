تسديدة وحيدة.. ماذا قدم صلاح في التعادل أمام تشيلسي

خاض صلاح مباراته رقم 20 أمام تشيلسي كأكثر الفرق الذي شارك أمامها بمختلف القمصان.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وشارك صلاح أساسيا في تعادل ليفربول مع تشيلسي ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يسدد صلاح سوى مرة وحيدة على المرمى طوال الـ90 دقيقة التي خاضها أمام تشيلسي.

وجاءت أرقام صلاح خلال المباراة كالآتي:

عدد الدقائق: 90

عدد التسديدات: 1

دقة التمرير: 84%

عدد التمريرات الصحيحة: 26 من 31

عدد مرات لمس الكرة: 47

عدد التمريرات في الثلث الأخير ن الملعب: 2

الوقوع في مصيدة التسلل: 1

عدد مرات استعادة الكرة: 2

عدد الالتحمات الأرضية الناجحة: 4 من 7

عدد الالتحمات الهوائية الناجحة: 0 من 1

ووقع صلاح المشاركة رقم 19 مع ليفربول الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل النجم المصري 7 أهداف في الدوري وصنع 4 آخرين.

وتعادل ليفربول دون أهداف مع تشيلسي في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ21 من المسابقة.

تعادلُ لم يعد بالنفع على أي من الفريقين الذين يمران بأزمة نتائج سلبية خلال الموسم الحالي.

وخاض يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول المباراة الـ1000 في مسريته التدريبة سواء مع ليفربول أو ماينز أو بوروسيا دورتموند.

وارتفع رصيد ليفربول للنقطة الـ 29 في المركز الثامن بنفس رصيد تشيلسي صاحب المركز العاشر.