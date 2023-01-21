ميلنر: سعيدون للغاية بالخروج بشباك نظيفة أمام تشيلسي

شدد جيمس ميلنر لاعب ليفربول على أهمية التعادل اليوم السبت أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

جيمس ميلنر النادي : ليفربول ليفربول

وتمكن ليفربول من الحفاظ على نظافة شباكه لأول مرة منذ 8 مباريات بالتعادل سلبيا أمام تشيلسي.

وقال ميلنر عقب المباراة لـ بي تي سبورتس: "من دواعي سروي الخروج بشباك نظيفة اليوم. نسعى للفوز دائما على ملعبنا لكن المباراة كانت صعبة للغاية".

وأضاف "أتيحت لنا الفرصة لإنهاء المباراة في أكثر من فرصة لكن لم نستغلها وعلينا العمل على ذلك".

وتابع "علينا البقاء معا والقتال من أجل العودة إلى حيث كنا. ومن الجيد رؤية الخطى الصغيرة التي نتخذها في سبيل ذلك".

وتعادل ليفربول دون أهداف مع تشيلسي في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ21 من المسابقة.

تعادلُ لم يعد بالنفع على أي من الفريقين الذين يمران بأزمة نتائج سلبية خلال الموسم الحالي.

وظهر ميلنر أساسيا في تشكيل ليفربول بدلا من ترنت ألكسندر أرنولد الذي شارك بدلا منه في الشوط الثاني.

وخاض يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول المباراة الـ1000 في مسريته التدريبة سواء مع ليفربول أو ماينز أو بوروسيا دورتموند.

وارتفع رصيد ليفربول للنقطة الـ 29 في المركز الثامن بنفس رصيد تشيلسي صاحب المركز العاشر.