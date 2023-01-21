تعادل سلبي بين تشيلسي وليفربول في مباراة كلوب الـ 1000

السبت، 21 يناير 2023 - 16:31

كتب : FilGoal

يورجن كلوب ليفربول × تشيلسي

في مباراته رقم 1000 خلال مسيرته التدريبية قاد يورجن كلوب للتعادل مع تشيلسي بدون أهداف على ملعب أنفيلد في الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة كانت هي الـ 1000 خلال مسيرة يورجن كلوب التدريبية سواء مع ليفربول أو ماينز أو بوروسيا دورتموند.

التعادل لم ينفع الفريقين الذين يمران بأزمة نتائج خلال الموسم الحالي.

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وارتفع رصيد ليفربول للنقطة الـ 29 في المركز الثامن بنفس رصيد تشيلسي صاحب المركز العاشر.

وتمكن ليفربول من الحفاظ على نظافة شباكه لأول مرة بعد 8 مباريات بدون شباك نظيفة.

التشكيل

بدأ ليفربول المباراة بتشكيل شهد مشاركة ثلاثي هجومي مكون من محمد صلاح وهارفي إيليوت وكودي جاكبو.

ولعب تشيلسي المباراة بلويس هال في وسط الملعب بجانب جورجينيو وأمام ثلاثي الدفاع تياجوس سيلفا وتشالوباه وبينواه بادياشيل.

أحداث المباراة

تقدم تشيلسي سريعا بالهدف الأول عن طريق كاي هافيرتز الذي تابع تسديدة تياجو سيلفا التي ارتدت من القائم في الدقيقة الثالثة ولكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو لأن هافيرتز كان في موقف تسلل.

ورد صلاح على هافيرتز بعد دقيقتين بانطلاقة رائعة ومرر الكرة نحو جاكبو الذي سدد بقوة ولكن فور المرمى.

وحاول تشيلسي تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الـ 21 من هجمة مرتدة ولكن الكرة انتهت بتسديدة من هال بجوار القائم.

وتألق أليسون بيكير في التصدي لتسديدة بادياشيل من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 31.

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وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة سدد محمد صلاح كرة من داخل منطقة الجزاء ولكن فوق المرمى.

وبدأ ليفربول الشوط الثاني بضغط قوي لمحاولة تسجيل هدف التقدم ولكن دفاعات تشيلسي تماسكت ومنعت الريزد من إدارك الأول.

وشهدت الدقيقة الـ 55 الظهور الأول لصفقة تشيلسي الجديدة ميخايلو مودريك بعد أن دخل بديلا للويس هال.

وكاد زياش أن يسجل بطريقة رائعة في الدقيقة الـ 60 بعد أن مر من أكثر من لاعب ولكنه في النهاية سدد فوق المرمى.

وأهدر ترينت أليكساندر أرنولد فرصة تسجيل الهدف الأول لليفربول في الدقيقة الـ 83 بتسديدة من أمام المرمى ولكنها جاءت فوق العارضة.

وسيلعب ليفربول مباراته المقبلة ضد برايتون خارج ملعبه في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسيلعب تشيلسي مباراته المقبلة ضد فولهام على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي.

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