صلاح قبل لقاء تشيلسي: الفوز أمام ولفرهامبتون رفع معنوياتنا للمواصلة في الدوري

السبت، 21 يناير 2023 - 14:48

كتب : FilGoal

برايتون × ليفربول

شدد محمد صلاح لاعب ليفربول على الأجواء الجيدة التي يعيشيها الفريق قبل لقاء قمة الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ويواجه ليفربول منافسه تشيلسي اليوم على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ21 من المسابقة.

وقال صلاح قبل بداية المباراة للموقع الرسمي لناديه: "كان اللاعبون متحمسين للغاية بعد المباراة (الفوز على ولفرهامبتون في الكأس). لدينا مجموعة جيدة حقًا من اللاعبين".

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وفاز ليفربول بهدف مقابل لا شيء في إعادة مباراة دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما بالتعادل 2-2.

وأضاف "اللاعبون يحاولون البقاء معا ورفع معنويات بعضهم البعض".

وأتم "أعتقد أننا نتمتع بأجواء جيدة في غرفة الملابس، آمل أن يساعدنا ذلك في المباريات القادمة".

ويحتل ليفربول المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة فيما يحمل تشيلسي الرصيد ذاته في المركز الثامن.

وكان ليفربول خسر مباراته السابقة في الدوري الإنجليزي أمام برايتون بلاثية دون رد.

ويشارك صلاح للمرة الـ 19 مع ليفربول الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح 7 أهداف في الدوري وصنع 4 آخرين.

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