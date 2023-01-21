الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) تشيلسي

السبت، 21 يناير 2023 - 14:21

كتب : FilGoal

ليفربول × تشيلسي

يقدم لكم FilGooal.com تغطية مباشرة لمواجهة ليفربول ضد تشيلسي في الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق83. أرنولد يهدر أمام المرمى بتسديدة فوق العارضة.

ق60. عمل فردي رائع من حكيم زياش الذي مر من أكثر من لاعب ولكنه سدد فوق المرمى.

ق55. دخول مودريك لأول مرة مع تشيلسي.

ق49. ضغط من ليفربول مع بداية الشوط لمحاولة تسجيل هدف التقدم.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45. تسديدة من محمد صلاح فوق المرمى.

ق31. أليسوت يتصدى بطريقة رائعة من تسديدة بادياشيل من أمام المرمى.

ق21. هجمة مرتدة رائعة لتشيلسي تنتهي بتسديدة من هال بجوار المرمى.

ق6. انطلاقة رائعة من محمد صلاح الذي مرر لجاكبو داخل منطقة الجزاء ولكنه سدد الكرة فوق المرمى.

ق4. الحكم يلغي الهدف لوجود هافيترز في وضية تسلل.

ق3. جووول أول لتشيلسي عن طريق كاي هافيرتز مستغلا ركنية نفذت سددها تياجو سيلفا في القائم لترتد نحو هافيرتز الذي سدد في المرمى الخالي.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ في تمام الساعة 2:30 مساء.

ليفربول تشيلسي الدوري الإنجليزي الممتاز
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