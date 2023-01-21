تشكيل تشيلسي - مودريك على مقاعد البدلاء.. وهافرتز يقود الهجوم أمام ليفربول
السبت، 21 يناير 2023 - 13:44
كتب : FilGoal
يقود كاي هافرتز لاعب تشيلسي الهجوم لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويحل تشيلسي ضيفا على ليفربول على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ21 من المسابقة.
ويجلس ميخايلو مودريك صفقة البلوز الجديدة على مقاعد البدلاء أمام ليفربول.
وجاء تشكيل تشليسي كالآتي:
حراسة المرمى: كيبا
الدفاع: تريفوه تشالوباه - بينوا بدياشيلي - تياجو سيلفا - مارك كوكوريا
الوسط: جورجينيو - كونر جالاجر
الهجوم: حكيم زياش - مايسون ماونت - لويس هال
أمامهم: كاي هافرتز
ويحتل تشيلسي المركز الثامن برصيد 28 نقطة مساويا ليفربول في المركز التاسع بالرصيد ذاته.
وفاز تشيلسي المباراة السابقة أمام كريستال بالاس بهدف دون رد في الجولة السابقة من الدوري.
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