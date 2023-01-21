تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم في مباراة كلوب الـ1000
السبت، 21 يناير 2023 - 13:37
كتب : FilGoal
يقود محمد صلاح لاعب ليفربول الهجوم لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
وييستضيف ليفربول منافسه تشيلسي ضمن منافسات الجولة الـ21 من المسابقة.
ويخوض يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول مباراته الـ1000 كمدرب.
ويسجل هارف إليوت ظهوره الـ50 بقميص ليفربول في جميع المسابقات.
وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:
حراسة المرمى: أليسون بيكر
الدفاع: جيمس ميلنر - جو جوميز - إبراهيما كوناتي - أندي روبرتسون
الوسط: ستيفان بايتيتش - نابي كيتا- تياجو ألكانتارا
الهجوم: هارفي إليوت - محمد صلاح - كودي جاكبو
ويحتل ليفربول المركز التاسع برصيد 28 نقطة مساويا تشيلسي في عدد النقاط في المركز الثامن.
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