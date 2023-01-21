تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم في مباراة كلوب الـ1000

مؤتمر بوتر: عودة رييس جيمس.. وهذا موقف مودريك من المشاركة أمام ليفربول

مؤتمر جوارديولا: فارق الثماني نقاط؟ لحقنا بـ ليفربول في موقف مشابه من قبل