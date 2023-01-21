الأغلى في تاريخ الدوري الدنماركي.. ليستر سيتي يضم ظهير كوبنهاجن

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي عن تعاقده مع فيكتور كريستيانسن قادمًا من كوبنهاجن الدنماركي في فترة الانتقالات الشتوية.

ووقّع الظهير الأيسر الدنماركي على عقدٍ مع ليستر سيتي حتى صيف 2028.

وذكرت تقارير صحفية أن قيمة الصفقة بلغت 20 مليون يورو.

Leicester City Football Club is delighted to confirm the signing of Victor Kristiansen until 2028! ✍️ — Leicester City (@LCFC) January 20, 2023

وصرّح كريستيانسن عبر الموقع الرسمي لناديه الجديد: "يتملكني شعور رائع، أشعر بالحماس لتواجدي هنا ومقابلة الجميع في النادي وكذلك الجمهور".

وأضاف: "الدوري الإنجليزي هو الأرجح أفضل دوري في العالم، وليستر سيتي نادٍ من الطراز الأول، ولهذا أنا متحمس".

وأتم: "اتخذت قرار الموافقة على العرض دون أن أفكر، إنها فرصة عظيمة".

وبات كريستيانسن أغلى لاعب يتم شرائه من الدوري الدنماركي عبر التاريخ.

وخاض كريستيانسن 73 مباراة بقميص كوبنهاجن، وسجل معه هدفا وصنع 8، وتوج معه بلقب الدوري الدنماركي.

وسينافس كريستيانسن مع لوك توماس، والبلجيكي تيموثي كاستاني، وريان بيرتراند.

وصار كريستيانسن ثاني دنماركي في قائمة المدرب بريندان رودجرز بعد حارس المرمى الاحتياطي دانييل إيفرسن.

ويحتل ليستر سيتي المركز 15 في الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة من 19 مباراة.

وودع ليستر سيتي منافسات الدوري الأوروبي بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعة ضمت سبارتاك موسكو، ونابولي، وليجيا وارسو.