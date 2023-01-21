الأغلى في تاريخ الدوري الدنماركي.. ليستر سيتي يضم ظهير كوبنهاجن

السبت، 21 يناير 2023 - 00:09

كتب : FilGoal

فيكتور كريستيانسن - ليستر سيتي

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي عن تعاقده مع فيكتور كريستيانسن قادمًا من كوبنهاجن الدنماركي في فترة الانتقالات الشتوية.

ووقّع الظهير الأيسر الدنماركي على عقدٍ مع ليستر سيتي حتى صيف 2028.

وذكرت تقارير صحفية أن قيمة الصفقة بلغت 20 مليون يورو.

وصرّح كريستيانسن عبر الموقع الرسمي لناديه الجديد: "يتملكني شعور رائع، أشعر بالحماس لتواجدي هنا ومقابلة الجميع في النادي وكذلك الجمهور".

وأضاف: "الدوري الإنجليزي هو الأرجح أفضل دوري في العالم، وليستر سيتي نادٍ من الطراز الأول، ولهذا أنا متحمس".

وأتم: "اتخذت قرار الموافقة على العرض دون أن أفكر، إنها فرصة عظيمة".

وبات كريستيانسن أغلى لاعب يتم شرائه من الدوري الدنماركي عبر التاريخ.

وخاض كريستيانسن 73 مباراة بقميص كوبنهاجن، وسجل معه هدفا وصنع 8، وتوج معه بلقب الدوري الدنماركي.

وسينافس كريستيانسن مع لوك توماس، والبلجيكي تيموثي كاستاني، وريان بيرتراند.

وصار كريستيانسن ثاني دنماركي في قائمة المدرب بريندان رودجرز بعد حارس المرمى الاحتياطي دانييل إيفرسن.

ويحتل ليستر سيتي المركز 15 في الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة من 19 مباراة.

وودع ليستر سيتي منافسات الدوري الأوروبي بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعة ضمت سبارتاك موسكو، ونابولي، وليجيا وارسو.

ليستر سيتي كوبنهاجن
نرشح لكم
السادس.. تشيلسي يواصل البذخ ويستقدم مادويكي جوهرة أيندهوفن مؤتمر بوتر: عودة رييس جيمس.. وهذا موقف مودريك من المشاركة أمام ليفربول مؤتمر كلوب: مباراتي الـ1000؟ رقم مجنون لم أعتقد أنني سأصل إليه.. وتشيلسي يشبه ليفربول كثيرا البلجيكي الثالث.. تروسارد ينضم إلى أرسنال دي زيربي يعلن رحيل تروسارد.. ويوضح موقف كايسيدو جوارديولا: إذا لم نتحسن أرسنال سيدمرنا محرز: لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول.. واستحققنا الفوز ليلة تألق محرز و19 دقيقة مجنونة.. مانشستر سيتي يتفوق على توتنام بالأربعة
أخر الأخبار
العشري: أقول لكم "مشوني".. لم أتسلم سموحة وهو ينافس على الدوري 3 دقيقة | الكرة المصرية
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب الهدافين بعد نهاية الدور الأول في مجموعة بحري 9 دقيقة | الدرجة الثانية
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب الهدافين بعد نهاية الدور الأول في مجموعة القاهرة 13 دقيقة | الدرجة الثانية
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب الهدافين بعد نهاية الدور الأول في مجموعة الصعيد 18 دقيقة | الدرجة الثانية
فرج عامر: تحسن الأجواء مع العشري صعب.. وأتوقع منافسة حسام حسن على لقب هداف الدوري 32 دقيقة | الكرة المصرية
رئيس استاد القاهرة: الزمالك له الأحقية في أي ترتيبات.. والأرضية جاهزة لاستضافة القمة 57 دقيقة | الكرة المصرية
شبانة: التفاصيل المالية تفصل عودتي لـ الزمالك ساعة | الكرة المصرية
في قمة دور الـ 32.. مارسيليا يطيح بـ رين من كأس فرنسا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. إثارة كبيرة 2 تعديل موعد انطلاق مواجهة الزمالك ضد الأهلي 3 مرتضى منصور في تصريحات نارية: سأحاسب جميع المقصرين.. وفيريرا لن يرحل ولكن 4 مصدر من منظمة المنشطات لـ في الجول: تم أخذ عينات فتوح وعبد الله جمعة.. وهذا موقفنا من القمة