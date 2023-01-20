السادس.. تشيلسي يواصل البذخ ويستقدم مادويكي جوهرة أيندهوفن

الجمعة، 20 يناير 2023 - 23:39

كتب : FilGoal

نوني مادويكي

أعلن نادي تشيلسي عن ضم نوني مادويكي قادمًا من بي إس في أيندهوفن في فترة الانتقالات الشتوية.

ووقّع مادويكي على عقد مع تشيلسي لمدة 7 مواسم ونصف.

وبات مادويكي سادس صفقة شتوية لـ تشيلسي خلال شهر يناير الجاري.

وتعاقد تشيلسي في وقتٍ سابق مع البرتغالي جواو فيليكس، والأوكراني ميخايلو مودريك، والإيفواري ديفيد داترو فوفانا، والفرنسي بنوا بادياشيلي، والبرازيلي أندري سانتوس.

مادويكي (20 عامًا) جناح إنجليزي ينحدر من أصول نيجيرية، تكوّن في كريستال بالاس وتوتنام هوتسبير، قبل أن ينتقل إلى أكاديمية أيندهوفن في 2018.

وخاض مادويكي 80 مباراة مع الفريق الأول لـ أيندهوفن، سجل خلالها هدفين وصنع 14 هدفا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الصفقة كلفت تشيلسي 29 مليون جنيه إسترليني تقريبًا.

وأوضح التقرير أن تشيلسي تقدّم بعرض أول بلغت قيمته 26,5 مليون جنيه إسترليني، لكن النادي الهولندي رفضه.

وتابع جراهام بوتر المدير الفني الحالي لـ تشيلسي اللاعب عن كثب منذ أن كان مدربًا لـ برايتون هوف ألبيون.

وكان بوتر قد سُئل عن الصفقة المرتقبة خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ليفربول.

ورد بوتر: "هناك الكثير من الضوضاء حول سوق الانتقالات، لكن حتى اللحظة ليس هناك ما أعلنه".

وأضاف: "النادي لم يعلن أي شيء، ولهذا لست في موضع يسمح لي بالحديث عنه بصفته لاعبًا في تشيلسي".

ويلعب مادويكي في منتخب إنجلترا للشباب تحت 21 عامًا، ويحق له تمثيل نيجيريا مستقبلًا.

ويمتلك مادويكي نسبة تسديد تبلغ 5,5 تسديدات في المباراة الواحدة بالدوري الهولندي هذا الموسم.

كما يعد مادويكي أكثر لاعب يلمس الكرة داخل منطقة جزاء الخصوم في الدوري الهولندي هذا الموسم بواقع 8,2 لمسات في المباراة الواحدة.

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