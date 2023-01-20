مؤتمر بوتر: عودة رييس جيمس.. وهذا موقف مودريك من المشاركة أمام ليفربول

أوضح جراهام بوتر المدير الفني لـ تشيلسي موقف ميخايلو مودريك من المشاركة أساسيا أمام ليفربول.

ويواجه ليفربول نظيره تشيلسي غدا السبت ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بوتر في المؤتمر الصحفي: "مودريك لديه فرصة للظهور أمام ليفربول، لم يلعب في الفترة الأخيرة كثيرا لكنه يتدرب بشكل جيد".

وأضاف "يجب على الجميع فهم ذلك، أنه قادم من دوري مختلف وبحاجة إلى الوقت من أجل التأقلم".

وتابع "إنه لاعب شاب، لديه الكثير من الإمكانيات. أنا سعيد لوجوده هنا وكلانا يتطلع لمشاهدة المسيرة التي يمكن أن يصنعها".

وعن إصابات الفريق، أوضح "رييس جيمس انضم إلى تدريبات والأمر كذلك بالنسبة لـ تشيلويل".

وواصل "نحن نمر بفترة صعبة للغاية كناد، وعلينا الاتحاد، سعيد بالفوز أمام كريستال بالاس في المباراة السابقة لكن هذا مجرد فوز"

وأتم "نعلم أن ليفربول يمر بفترة صعبة ذلك، لكن طالما كان اللعب صعبا على ملعبهم، لذلك سنبذل قصارى جهدنا من أجل الثلاث نقاط".

ويحتل تشيلسي المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة نفس عدد نقاط ليفربول في المركز التاسع.